◇インターリーグ ドジャース―レンジャーズ（2026年4月11日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で出場。今季初、通算25本目となる先頭打者本塁打を放つなど、4打数2安打1打点の活躍でチームの勝利に貢献した。この日、30歳の誕生日を迎えたアレックス・ベシア投手（30）が6―3の9回、2死一、二塁と本塁打が出れば同点の場面で登板。最後を締めくくり、今季初セーブを挙げてチームに連勝をもたらした。

最終回のマウンドに上がったのは絶対的守護神ではなかった。6―3の9回、4番手としてトライネンがマウンドに。トライネンが2死一、二塁のピンチを招き、前日の試合で9回に2ランを放ったカーターの打順でロバーツ監督はすかさず左のベシアにスイッチ。ベシアはカーターの代打・ジャンセンをこん身の外角直球で空振り三振に仕留め、雄たけびを上げた。

試合後、NHK BSのインタビューに答えたベシアは誕生日を祝福され「Thank you, thank you, thank you!」と満面の笑顔。「まずは初球にストライクを取ること。そしてボールをゾーンの中に投げ込んで、攻めの姿勢で戦うこと。それが良い結果につながった」と興奮気味に話した。

今季は7試合に登板し、防御率は0.00と好調を維持する。「キャッチャーのウィル（スミス）とダルトン（ラッシング）を信頼していることだね。僕たちは常に考えが一致しているし、それがうまくいっている理由だよ。マウンドではとても自信を感じているし、後ろにはアウトを取ってくれる素晴らしいドジャースの守備陣がいる」と仲間への感謝を口にした。

感情をむき出しにして投げるスタイルがファンからも支持を得ている。「この野球というゲームを愛しているし、投げることも、ドジャースのファンも大好きだ。そして、あのアドレナリンが最高なんだよ」と観客への感謝も口にした。