俳優の横浜流星（29）が12日までに自身のインスタグラムを更新。ゲスト声優を務めたアニメ映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の原作者・青山剛昌氏から贈られた粋なメッセージ入りの色紙を公開した。

主人公・江戸川コナンとのツーショットで「『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』舞台挨拶でした」と報告。「世代を超え長く愛されている作品に携われていただけるということで、失礼にないよう敬意を払って臨み、自分の出来る限りのことはやりました」とつづった。

「コナンがお好きな方はもちろん、そうでない方々にも楽しんでいただける作品になっていますので、ぜひ劇場でご覧下さい」と呼びかけた。

さらに、青山氏から贈られた色紙を公開。色紙には横浜が映画で演じたキャラクター・大前一暁のイラストと「素敵な声、有難山のとんびがらすでございます！！」という昨年のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で“江戸のメディア王”蔦屋重三郎を演じた横浜への粋なメッセージが記されている。

映画は10日の初日だけで興収11億3000万円という大ヒットスタートを記録している。