【40代・50代】若々しい人ほど“浸透”を意識している。なじませ方で変わるスキンケアの正解
スキンケアをきちんとしているのに、思ったほど肌の印象が変わらないと感じていませんか？特にアイテムを見直しても変化を感じにくいとき、見落としがちなのが“なじませ方”。スキンケアは「何を使うか」よりも「どうなじませるか」が印象を左右するのです。
「なじませずに重ねる」が効果をぼかす
忙しいと、スキンケアを流れ作業のように重ねてしまいがち。でも、なじみきらないまま次を重ねると、肌の上で成分が均一に広がらず、仕上がりの実感もぼやけやすくなります。
「量より“なじませ方”」が印象を変える
「量を増やせばうるおう」と思いがちですが、大切なのは適量をどう扱うか。顔全体にムラなく広げたあと、乾く前に軽くハンドプレスを加えるだけでも、肌の整い方は変わります。
▲同じスキンケアでも、なじませ方で印象は変わる。こすらず“押さえる”だけで、肌の整い方に差が出る
何度も重ねるよりも、１回ごとのなじませ方を丁寧にする。この小さな意識の違いが、仕上がりの差につながります。
「強くこすらない」だけで肌のコンディションは整っていく
なじませようとして、つい手の動きが増えてしまうこともありますが、摩擦は肌にとって負担になりやすいもの。触れる回数が多いほど、コンディションの乱れにつながることもあります。大人世代ほど“こすらず整える”ケアを意識しましょう。やさしく押さえるだけでも、肌は十分に応えてくれます。
スキンケアの鍵は「なじませ方」。ほんの少し手の動きを見直すだけで、肌の見え方は自然に整っていくはずです。まずは“きちんとなじませているか”を意識することから、日々のケアをアップデートしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※記事内容は皮膚科学やスキンケアに関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼【40代・50代】そのスキンケア、逆効果かも？今っぽくて若々しい人がやらない習慣