◆第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３（４月１５日２０時１０分発走、大井競馬場・ダート１２００メートル）

砂のスピード自慢がそろったダートグレード競走に出走する１５頭（ＪＲＡ５、南関東１０）の枠順が確定した。

３連勝で昨年のＪＢＣスプリントを制したファーンヒル（牡７歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キンシャサノキセキ）は５枠８番に決定。地方馬が勝てば２０２４年のジャスティン以来、２年ぶりとなる。

ＪＲＡ勢ではＪＢＣスプリント（２着）以来のダートとなるママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は７枠１３番に決定した。川田将雅騎手は１０年のスーニ以来、１６年ぶりの勝利を目指す。

同じ大井・１２００メートルの東京盃など、地方の交流重賞３勝のヤマニンチェルキ（牡４歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）は３枠４番。サウジアラビアのリヤドダートスプリントで１２着に敗れたが、国内復帰戦で巻き返すか注目だ。

フェブラリーＳ１６着からの反撃を狙うハッピーマン（牡４歳、栗東・寺島良厩舎、父ダノンレジェンド）は８枠１４番。父のダノンレジェンドは２０１５年に勝っており、同レース初の父子制覇がかかる。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ドラゴンウェルズ （栗東） 牡４ ５６ 戸崎 圭太

（２）マックス （大井）セン９ ５６ 野畑 凌

（３）ティントレット （大井） 牡５ ５６ 石川 倭

（４）ヤマニンチェルキ （栗東） 牡４ ５７ 岩田 望来

（５）ドリームビリーバー（大井） 牡７ ５６ 藤田 凌

（６）チカッパ （大井） 牡５ ５７ 矢野 貴之

（７）ギガース （船橋）セン５ ５６ 本田 正重

（８）ファーンヒル （大井） 牡７ ５８ 笹川 翼

（９）イグザルト （大井） 牡７ ５６ 御神本 訓史

（１０）エンテレケイア （浦和） 牡８ ５６ 吉原 寛人

（１１）ヤマニンアルリフラ（栗東） 牡５ ５６ 団野 大成

（１２）ザイデルバスト （船橋） 牡５ ５６ 本橋 孝太

（１３）ママコチャ （栗東） 牝７ ５６ 川田 将雅

（１４）ハッピーマン （栗東） 牡４ ５６ 坂井 瑠星

（１５）シアージスト （大井） 牡７ ５６ 西 啓太

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。