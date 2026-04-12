紱永英明が4月11日、＜Hideaki Tokunaga 40th Anniversary Concert Tour 2026 COVERS & BEST＞の初日となるコンサートをJ:COMホール八王子（東京都八王子市）で開催した。

この日のライブはツアータイトル通り、自身のオリジナルヒット曲と彼を象徴するライフワークとなった「VOCALIST」シリーズや1月にリリースした新カヴァーアルバム『COVERS』をはじめとするカヴァー曲が絶妙に織り交ぜられた、まさに集大成と言えるセットリストで進行した。時を経ても変わらない透明感と、深みを増したハスキーボイスが会場の隅々まで浸透する。デビュー曲にして究極の代表曲「レイニー ブルー」でのしっとりとした歌声で会場を包み込み、「僕のそばに」や「最後の言い訳」といった、人々の記憶に深く刻まれた名バラードが丁寧に紡がれていく。40年経っても変わらない透明感に、今の彼にしか出せない深い包容力が加わり、観客は一音たりとも聞き逃すまいと静かに耳を傾けていた。

最新アルバム『COVERS』からの楽曲も惜しみなく披露された。かつての「VOCALIST」シリーズで見せた繊細な表現力はそのままに、新作で向き合ったアーティストたちの名曲には、今の彼だからこそ表現できる「力強さ」と「哀愁」が宿っている。生バンドの贅沢なアレンジも相まって、アルバムとはまた違う、ライブならではの圧倒的な説得力に観客は酔いしれた。

そしてもはや説明不要の国民的名曲「壊れかけのRadio」。会場全体を包む合唱は、この40年間、彼の歌声がどれほど多くの人の人生に寄り添ってきたかを物語っていた。アンコールでは「昨日の夜、八王子ラーメンを食べに行きました。「ねぎチャーシューメン」とっても美味しかったです！」と語ると、地元のファンから大きな歓声が上がった。アンコールで見せた晴れやかな笑顔は、この40周年イヤーが素晴らしいものになることを予感させる、最高の幕開けだった。

なお、ツアー初日には2026年全国ツアー後半戦の日程スケジュールが正式に発表された。11月14日の東京国際フォーラムを含む後半戦全17公演は、12月13日のあきた芸術劇場ミルハスでフィナーレを迎える予定だ。

さらに、25年に行われたツアーを収録したライブCD＆Blu-ray作品を発売することが決定した。5月13日にリリースされるライブCDは、25年の全国ツアー＜Hideaki Tokunaga Concert Tour 2025 ALL REQUEST＞より、11月1日 東京・昭和女子大学 人見記念講堂公演を全曲収録。ファンリクエストの中から選び抜かれた楽曲たちが、一夜限りの特別な物語を描き出している。また、初回盤のBlu-rayには同公演を全曲再編集したコンサートの模様も収録している。

※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間が空きます。

ライブ写真 ©奥本昭久

■『HIDEAKI TOKUNAGA Concert Tour 2025 ALL REQUEST』

2026.5.13 Release 【初回盤】2CD+1Blu-ray / 7,000円(税別）/ COZB-2314~6

【通常盤】2CD / 4,000円(税別）/ COCB-54400~1

【配信】ダウンロード/ハイレゾ(96kHz/24bit)/サブスク 収録内容（CD完全盤）

DISC 1 翼の勇気 2. 僕のそばに 3. Positions of life 4. レイニー ブルー 5. いかないで最後の言い訳 7. 駅 8. やさしさで溢れるように 9. 誰より好きなのに 10.永遠の果てに 翼の勇気 2. 僕のそばに 3. Positions of life 4. レイニー ブルー 5. いかないで最後の言い訳 7. 駅 8. やさしさで溢れるように 9. 誰より好きなのに 10.永遠の果てに DISC 2 愛をください 2. あなたのために 3. セレブレイション 4. 負けるな 5. ハナミズキ桃色吐息 7. 愛の讃歌 8. 夢を信じて 9. 心の中はバラード 10. 壊れかけのRadio

※2025年11月1日 東京・昭和女子大学 人見記念講堂公演 収録 愛をください 2. あなたのために 3. セレブレイション 4. 負けるな 5. ハナミズキ桃色吐息 7. 愛の讃歌 8. 夢を信じて 9. 心の中はバラード 10. 壊れかけのRadio※2025年11月1日 東京・昭和女子大学 人見記念講堂公演 収録 ＜初回盤特典映像＞ (Blu-ray)

1.翼の勇気 2.僕のそばに 3.Positions of life 4.レイニー ブルー 5.いかないで

6.最後の言い訳 7.駅 8.やさしさで溢れるように 9.誰より好きなのに 10.永遠の果てに

11.愛をください 12.あなたのために 13.セレブレイション 14.負けるな 15.ハナミズキ

16.桃色吐息 17.愛の讃歌 18.夢を信じて

encore

19.心の中はバラード 20.壊れかけのRadio 日本コロムビア 紱永英明 特設サイト：https://columbia.jp/tokunagahideaki/

■＜Hideaki Tokunaga 40th Anniversary Concert Tour 2026 COVERS & BEST＞

【TOUR SCHEDULE 前半】

4月11日(土) J:COMホール八王子 開場15:00 開演16:00

4月25日(土) 大宮ソニックシティ 大ホール 開場15:15 開演16:00

4月26日(日) 栃木県総合文化センター メインホール 開場15:15 開演16:00

5月1日(金) フェスティバルホール 開場15:00 開演16:00

5月2日(土) フェスティバルホール 開場14:00 開演15:00

5月9日(土) 長良川国際会議場 メインホール 開場15:15 開演16:00

5月10日(日) 静岡市清水文化会館 マリナート 大ホール 開場15:15 開演16:00

5月16日(土) 昭和女子大学 人見記念講堂 開場15:15 開演16:00

5月17日(日) 昭和女子大学 人見記念講堂 開場14:15 開演15:00

6月5日(金) けんしん郡山文化センター 大ホール(郡山市民文化センター) 開場15:45 開演16:30

6月7日(日) 新潟県民会館 開場15:15 開演16:00

6月13日(土) 福岡サンパレス 開場15:15 開演16:00

6月14日(日) 福岡サンパレス 開場14:15 開演15:00

6月27日(土) ロームシアター京都 メインホール 開場15:45 開演16:30

6月28日(日) ロームシアター京都 メインホール 開場14:15 開演15:00

7月4日(土) 本多の森 北電ホール 開場15:15 開演16:00

7月11日(土) 仙台サンプラザホール 開場15:15 開演16:00

7月12日(日) 仙台サンプラザホール 開場14:15 開演15:00

7月19日(日) 愛知県芸術劇場 大ホール 開場15:45 開演16:30

7月20日 (月・祝) 愛知県芸術劇場 大ホール 開場14:15 開演15:00 【TOUR SCHEDULE 後半】

9月5日(土) 市川市文化会館 大ホール 開場15:15 開演16:00

9月12日(土) 札幌文化芸術劇場 hitaru 開場15:00 開演16:00

9月22日(火・祝) 神戸国際会館 こくさいホール 開場15:15 開演16:00

9月23日(水・祝) 神戸国際会館 こくさいホール 開場14:15 開演15:00

10月2日(金) フェスティバルホール 開場15:00 開演16:00

10月3日(土) フェスティバルホール 開場14:00 開演15:00

10月11日(日) 四日市市文化会館 第１ホール 開場15:15 開演16:00

10月12日(月・祝) アイプラザ豊橋 開場15:15 開演16:00

10月17日(土) 倉敷市民会館 開場15:15 開演16:00

10月31日(土) レクザムホール 大ホール 開場15:15 開演16:00

11月8日(日) 奥州市文化会館(Zホール)大ホール 開場15:15 開演16:00

11月14日(土) 東京国際フォーラム ホールA 開場16:00 開演17:00

11月21日(土) 帯広市民文化ホール 大ホール 開場15:15 開演16:00

11月28日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開場15:15 開演16:00

12月5日(土) 福井フェニックス・プラザ エルピス 大ホール 開場15:15 開演16:00

12月12日(土) あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 開場15:15 開演16:00

12月13日(日) あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 開場14:15 開演15:00 ■チケット料金(税込)

SSシート：￥12,500(ファンクラブ会員のみ購入可能、同行者は非会員可)

指定席：￥11,000

■チケット枚数制限

1公演につき4枚まで

■注意事項

※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

※演出および会場警備の都合上、未就学児童のご入場はお断りさせていただきます。

※やむを得ない状況により、公演中止となる場合がございます。

その際は手数料を差し引いた金額を返金させていただきますので、何卒ご了承ください。

詳しくはこちら

https://www.tokunagaandtonys.com/contents/1032539