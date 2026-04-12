グラビアアイドル塩見きら（27）が12日、都内で行われた卓上カレンダー発売記念イベントに出席した。卓上カレンダーは初。

阪神、お酒、ギャンブル好きでも知られる。中でもお酒は、大の日本酒好き。「強いです。つぶれない」と自ら酒豪と明かした。だが「本当に記憶がなくなっていることもあるので、最近は気を付けないとなって…」とした。

記憶をなくしたエピソードとして「野球観戦していると、たくさん飲みたくなるの」とし、「神宮球場でヤクルト対阪神戦を見に行って、神宮の外周で、でんぐり返しをしていたことがあるので、ちょっと気を付けます」と笑った。

また、知らぬ間にインスタライブを行っていたこともある。「起きたら『大丈夫？』というDMがたくさん来ていた」とすると、「部屋が汚くて…。脱ぎっぱなしの下着とかその辺にあるタイプなんですけど、そういうのが映ってないかすごく心配です」と振り返った。「すごく反省して、そこから1日だけお酒は辞めたけど、でもなんか忘れちゃうんですよね」とすると、「すぐに飲んじゃうんですけど」と屈託なく笑った。

卓上カレンダー撮影時は、「ギリ、飲んでない」と明かした。だが「着替えが速いので、巻きで終わり、『飲み行けるね』と言われた」という。だが、この時は飲みには行かず、「パチンコに行って大勝ち！ 5万発出ました」と“おやじギャル”ぶりを披露した。