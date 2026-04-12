【アベマ30時間】梅宮アンナ、“10日電撃婚”夫との新婚生活公開 正反対すぎる夫婦の“家事ルール”を明かす
タレントの梅宮アンナが12日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画企画「ダマってられない女たち 〜激動人生を生告白SP〜」に出演。2年前に乳がんステージ3Aを公表し、大きな反響を呼んだ梅宮の新婚生活が公開された。
【写真】のろけさく裂！初の2人そろってスタジオ生出演を果たした梅宮アンナ夫妻
昨年5月に出会ってわずか10日で電撃結婚した、世界的ブランドの空間演出やアートディレクションを手がける夫・世継恭規氏との新婚生活に初潜入。もともとは世継氏がひとりで暮らしていたと言う都心の一等地にある都高級レジデンスでの暮らしでは、来客用としてきれいに整えられたタオルが並ぶ空間に、梅宮が「“この人無理だ”と思った」と笑いながら振り返る場面も。
梅宮は「（夫が）60歳で、私が53歳。このできあがった人たちが、一緒に住みましょうって言った時に、折り合いをどういうふう風につけるか、ずっとそれが私たちのテーマ」と語ったのに対し、世継氏は「こんなに散らかってなかった。もっとキレイだった」ともらした。几帳面でミニマルな美意識を持つ世継氏と、おおらかな性格の梅宮との対照的な価値観が垣間見えるシーンとなった一方で、テンポ良く繰り広げられる夫婦の軽妙なやり取りに、スタジオからは「素敵」「仲良し！」「かわいい！」といった声が上がった。
また、密着の間には2人のさらなる価値観の違いが浮き彫りに。物を極力置かない世継氏の空間づくりに対し、梅宮のクローゼットは服が山積み状態。キッチンではハサミを使わずに袋を開け、中途半端な状態で放置している梅宮に対し、世継氏が「こういうの嫌やねん！」とツッコミ。封筒や袋もすべてきちんとハサミを使って開けるというこだわりを明かし、「なんでこういう事すんのかな…」「作った人に失礼やん」と嘆く場面もあった。そこで梅宮が「私O型なんですよ」と言い訳をすると、すかさず世継氏が「俺もO型やけど！」とツッコむなど、まるで漫才のような掛け合いに、スタジオからは共感の声と笑いが広がった。
本企画は、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティー番組の特別編。
2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、今回が芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っては初の生放送”となる梅宮＆世継夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演した。
【写真】のろけさく裂！初の2人そろってスタジオ生出演を果たした梅宮アンナ夫妻
昨年5月に出会ってわずか10日で電撃結婚した、世界的ブランドの空間演出やアートディレクションを手がける夫・世継恭規氏との新婚生活に初潜入。もともとは世継氏がひとりで暮らしていたと言う都心の一等地にある都高級レジデンスでの暮らしでは、来客用としてきれいに整えられたタオルが並ぶ空間に、梅宮が「“この人無理だ”と思った」と笑いながら振り返る場面も。
また、密着の間には2人のさらなる価値観の違いが浮き彫りに。物を極力置かない世継氏の空間づくりに対し、梅宮のクローゼットは服が山積み状態。キッチンではハサミを使わずに袋を開け、中途半端な状態で放置している梅宮に対し、世継氏が「こういうの嫌やねん！」とツッコミ。封筒や袋もすべてきちんとハサミを使って開けるというこだわりを明かし、「なんでこういう事すんのかな…」「作った人に失礼やん」と嘆く場面もあった。そこで梅宮が「私O型なんですよ」と言い訳をすると、すかさず世継氏が「俺もO型やけど！」とツッコむなど、まるで漫才のような掛け合いに、スタジオからは共感の声と笑いが広がった。
本企画は、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティー番組の特別編。
2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、今回が芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っては初の生放送”となる梅宮＆世継夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演した。