◇ドイツ1部 ドイツ・ハンブルク（2026年4月11日 Bミュンヘン5―0ザンクトパウリ）

BミュンヘンのDF伊藤洋輝が左ふくらはぎを気にする様子を見せて後半途中で退いた。敵地のザンクトパウリ戦でセンターバックとしてリーグ戦では1月24日以来の先発を果たいて危なげないプレーを見せていたが、4―0とした直後に患部を気にする様子を見せてピッチに座り込み、自ら歩いてベンチに下がった。地元メディア「リーガ・インサイダー」は「Bミュンヘンけいれんのため大事を取って交代させた」と指摘した。けいれんなら離脱を強いられることはないとみられるが、3月下旬にスコットランドとイングランドに連勝した日本代表の英国遠征ではいずれも先発するなどコンディションを上げていただけに懸念を残す交代となった。

この試合で5―0と大勝したBミュンヘンは今季リーグ戦通算105得点とし、ベッケンバウアーやゲルト・ミュラーらが在籍した1971〜72年シーズンのリーグ最多記録101を5試合を残して大幅に更新。負傷のため日本代表遠征が不参加になったザンクトパウリのDF安藤智哉は2試合ぶりの復帰でフル出場。MF藤田譲瑠チマは後半21分までプレーし、FW原大智は後半43分から出場した。