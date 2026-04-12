プロ野球・中日は12日、日本ハムの杉浦稔大投手を金銭トレードで獲得したことを発表。杉浦投手は、日本ハムのホームページを通してコメントを寄せています。

杉浦投手は、今季13年目の34歳。2013年のドラフトでヤクルトに1位指名を受けてプロ入りし、2017年途中に日本ハムへトレードで移籍しました。

移籍後の2021年には、クローザーとして、56試合で防御率2.96、28セーブを記録。昨季は18試合で2勝2敗、1ホールド、防御率4.96の成績で、今季はまだ1軍出場はなく、2軍では5試合無失点でした。

中日は前日までに両リーグ最速で10敗目を記録。特にリリーフの防御率は“7点台”と立て直しが急務となっており、経験豊富な右腕に白羽の矢が立ちました。

▽以下、杉浦投手のコメント全文

「ファイターズファンのみなさん、約9年間、たくさんの応援をいただき、本当にありがとうございました。地元の球団でプレーできた時間は貴重なものでしたし、マウンドにいる時に聞こえてくるファンの声援が、とても力になりました。チームメートや球団のすべての方々に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今回のトレードは自分にとってチャンスだと思っています。ドラゴンズで一日でも早くチームの戦力となり勝利に貢献できるよう頑張ります」