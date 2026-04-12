「鳥肌ものの美しさ」「年間最優秀ゴールでもいい」日本人選手が次々に絡み、最後は伊藤涼太郎！芸術的連係弾にファン惚れ惚れ「後藤のアシストオシャレ過ぎ」
惚れ惚れするほど見事な連係だった。勝ち切れなかったのが悔やまれる。
日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地４月11日、ベルギーリーグのプレーオフ１第２節で、クラブ・ブルージュとホームで対戦。１−２で逆転負けを喫し、レギュラーシーズン最後の２試合と合わせ、４連敗となった。
先制点を挙げたのは、22分。畑大雅→イリアス・セバウィ→畑→セバウィ→山本理仁→後藤啓介→伊藤涼太郎とテンポよくパスを繋ぎ、難敵から１点をもぎ取った。ただ、48分にキャプテン谷口彰悟のバックパスミスから同点弾、80分にPKで勝ち越し点を浴びた。
勝利は逃したものの、日本人選手が次々に絡んで生まれた伊藤の今季８点目は、非常に大きな注目を集めており、ネット上は賛辞の声で溢れている。
「これは鳥肌ものの美しさ。サッカーの醍醐味」
「得点シーンの連携めちゃめちゃ綺麗だな！」
「年間最優秀ゴールでもいい」
「一連の流れがスムーズすぎて、守備が触る隙すらない連携美」
「これはまさに“崩しの芸術”」
「後藤のアシストオシャレ過ぎ」
「伊藤選手は２桁いけたらいいですね」
28歳のMF伊藤は、自身の得点シーンを「上手く左サイドから中にボールが入って、その時に自分が前向きで受けれると思っていた。思ったより上手く抜け出せて、あとは冷静に流し込むだけだった」と振り返った。
今季の残りは８試合。欧州カップ戦の出場権を争うSTVVは、さらなる名場面を生み出せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】超華麗！日本人選手が次々に絡んで鮮やかに先制
日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地４月11日、ベルギーリーグのプレーオフ１第２節で、クラブ・ブルージュとホームで対戦。１−２で逆転負けを喫し、レギュラーシーズン最後の２試合と合わせ、４連敗となった。
先制点を挙げたのは、22分。畑大雅→イリアス・セバウィ→畑→セバウィ→山本理仁→後藤啓介→伊藤涼太郎とテンポよくパスを繋ぎ、難敵から１点をもぎ取った。ただ、48分にキャプテン谷口彰悟のバックパスミスから同点弾、80分にPKで勝ち越し点を浴びた。
勝利は逃したものの、日本人選手が次々に絡んで生まれた伊藤の今季８点目は、非常に大きな注目を集めており、ネット上は賛辞の声で溢れている。
「得点シーンの連携めちゃめちゃ綺麗だな！」
「年間最優秀ゴールでもいい」
「一連の流れがスムーズすぎて、守備が触る隙すらない連携美」
「これはまさに“崩しの芸術”」
「後藤のアシストオシャレ過ぎ」
「伊藤選手は２桁いけたらいいですね」
28歳のMF伊藤は、自身の得点シーンを「上手く左サイドから中にボールが入って、その時に自分が前向きで受けれると思っていた。思ったより上手く抜け出せて、あとは冷静に流し込むだけだった」と振り返った。
今季の残りは８試合。欧州カップ戦の出場権を争うSTVVは、さらなる名場面を生み出せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】超華麗！日本人選手が次々に絡んで鮮やかに先制