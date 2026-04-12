長年、長崎の春の風物詩として市民に親しまれてきた「唐八景公園のハタ揚げ大会」が、今年の大会で幕を降ろします。

長崎では凧のことを「ハタ」と呼び、精霊流しや長崎くんちと共に、唐八景のハタ揚げ大会が “長崎市の三大行事” と呼ばれる時代もありました。

大会を湧かせてきたのが、相手の糸を切り合い勝ち負けを決める「ハタ合戦」。

特別な思いで大会に臨む人たちを取材しました。

【NIB news every. 2026年4月1日放送より】

桜の花がほころぶ長崎の春。

高台にある長崎市の「唐八景公園」の大空には…。

春風にのせて遥か彼方に幾重にも連なる「連凧」を揚げる人の姿が。

（記者）

「これは何連ですか？」

（連凧あげをする男性）

「110ある。ここでこうやって揚げる。この風。西の風が一番安定する。きょうは最高、楽しか」

その傍らで、空を見上げながら慌ただしく、ヨマ(＝凧糸)を手繰る人たちの姿が。

その巧みな動きに操られ、上空では長崎ならではのハタ(＝凧)が、相手より有利なポジションをとろうと目まぐるしく動き回っていました。

1対1で、互いのヨマを切り合い残った方が勝ちとなる「ハタ合戦」です。

（常岡忠勝さん(74)）

「ハタが右に向いた時に引っ張ると右へ。左に向いた時に引っ張ると左へ動く」

（田川雅士さん(70)）

「風が少ないし弱いから、引っ張るのが大変です」

“ハタ揚げ仲間”だという、常岡忠勝さんと田川雅士さん。

2人は、4月5日にこの唐八景で開かれる「長崎ハタ揚げ大会」でハタ合戦に出場するため、練習に励んでいました。

天気が良い日は、2時間ほどハタ揚げを楽しんでいて、田川さんは練習用のハタを自作するほどの愛好者です。

（田川雅士さん(70)）

「波に千鳥という絵柄。一番人気がある絵柄なので、よく作ります」

唐八景でのハタ揚げ大会は、今年で最後となります。

出場者の減少が主な理由でした。

（常岡忠勝さん(74)）

「寂しいですけど仕方が無い、(ハタを)揚げる人がいないんですから。残念ながら」

長崎の「ハタ揚げ」は江戸時代、17世紀半ばの出島で、オランダ人の従者だったインドネシアの人から伝わったとされています。

「ビードロよま」と呼ばれるガラスの粉を練り込んだ糸で、相手の糸を切り合い、勝ち負けを決める「ハタ合戦」は “ケンカ凧”。

スリリングで評判となり、市民の間に定着しました。

勝った時の掛け声は、ヨイヤ～！。

大会がいつ頃始まったのか定かではありませんが、高台で西風が吹く春の唐八景は、長年 ハタ揚げの聖地となっていました。

創業1907年(＝明治40年)、約120年にわたり長崎伝統のハタを手作りしている専門店「小川ハタ店」。

3代目の小川暁博さん(76)は、この道50年以上のベテラン職人です。

（小川ハタ店 3代目 小川暁博さん）

「何年も寝かせた竹、シャリシャリいうでしょう。50本から60本、ここに準備している。これを組んで和紙を貼る」

小川さんは毎年、この時期「ハタ合戦」の出場者16人全員分のハタを作っています。

骨となる竹ひごを曲げて組み合わせ、職人の勘でバランスを確かめながら作ります。

ハタの色は、オランダ国旗にちなんだ “長崎伝統の赤、白、青の3色”。

一つひとつのハタに、大会のスポンサー名を切り貼りします。

（小川ハタ店 3代目 小川暁博さん）

「これは出来のよかけん。風さえ良ければ優勝バタばい」

（小川ハタ店 3代目 小川暁博さん）

「(昔のハタ揚げ大会は)多かったですよ。いかにハタ揚げ大会が楽しみやったかということ。ほかに遊びが無かったからね。

(今回は)大きなイベントとしての唐八景の大会が一区切り。今まで通りの大会に、楽しいハタ揚げ大会で締めくくらんばいかん」

それから3日後、小川さんの姿は工房の裏庭にありました。

柱と柱の間に張った糸に、砕いたガラスの粉をつける「ビードロ引き」の作業です。

（小川ハタ店 3代目 小川暁博さん）

「ご飯つぶとガラスの粉やけん。これを糸にこすりつけていくわけ。これにかかったら相手の糸はスッと切られてしまう。勝ち負けを決めるとやけんね」

大会に向けて、小川さんのハタ作りは大詰めを迎えていました。

大会まで10日を切ったこの日。

田川さんと常岡さんが挑戦していたのは「ポジション取り」。

相手の上の位置から糸を絡めた方が、有利に勝負を進められるそうです。

（記者）

「練習から真剣勝負ですか」

（常岡忠勝さん(74)）

「そうですね。ほとんどもう真剣勝負ですよ」

ハタ合戦は、トーナメントによる勝ち抜き戦です。

田川さんは去年、1回戦で敗退しました。

（田川雅士さん(70)）

「悔しかったですね。自分で仕掛けていって、すぐ(糸が)切れた。今度は1勝でもしたいと思っている」

一方、これまでの最高順位は4位という常岡さんは…。

（常岡忠勝さん(74)）

「去年、負けた人が優勝した。目標は優勝です」

唐八景には、小川さんの姿も…。

（小川ハタ店 3代目 小川暁博さん）

「風が吹いて来た」

風を読み、巧みに糸を捌きながらハタのバランスを確認する職人の小川さん。

制作途中のハタに、手応えを感じていました。

（小川ハタ店 3代目 小川暁博さん）

「これはよかばい。自分の思うようにコントロールできるけん、バッチリばい」

（小川ハタ店 3代目 小川暁博さん）

「もう私の人生そのものですたい。ハタは。大会がひと区切りついたことは、もちろん残念であるけど。

大会の日は“ヨイヤー(＝勝ち名乗り)” が、たくさん出るようにとにかく頑張ってもらいたい」

春の風物詩として長年、市民に親しまれてきた「長崎ハタ揚げ大会」。

ハタを愛する人たちの思いをのせ、唐八景公園での最後の大会が5日、開かれます。