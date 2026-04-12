“4代目スイちゃん”増田梨沙、中学校への入学を報告 桜の下で撮影した記念ショットにネットしみじみ「大きくなった姿も可愛い」「ホントにあっという間だね」
NHK Eテレ『みいつけた！』の4代目スイちゃん役で注目を集め、以降もさまざまな作品で活躍する人気子役・増田梨沙（12）が11日、自身のインスタグラムを更新。「中学校に入学しました」と報告し、桜を背景に撮影した近影を披露した。
【写真】「大きくなった姿も可愛い」中学入学を報告した増田梨沙
3月には、小学校を卒業したことを伝え「この6年間で身長は40cm伸びて給食もたくさんおかわりできるようになりました」と明かしていた増田。
この日の投稿では、スタートしたばかりの中学校生活について「新しい学校 新しいクラス 最初はドキドキしててなかなか友達に話しかけられなかったけど少しずつ話せるようになってきました 毎日とっても楽しいです」と話し、「たくさん勉強して 部活も頑張りたいです」と意欲的につづっている。
コメント欄には「入学おめでとうございます」「ついこの間までスイちゃんだったのにホントにあっという間だね」「大きくなった姿も可愛い」「桜の下梨沙ちゃんの横顔素敵です」「楽しい中学校生活になりますように！」などと、祝福を中心にさまざまな反響が寄せられている。
【写真】「大きくなった姿も可愛い」中学入学を報告した増田梨沙
3月には、小学校を卒業したことを伝え「この6年間で身長は40cm伸びて給食もたくさんおかわりできるようになりました」と明かしていた増田。
コメント欄には「入学おめでとうございます」「ついこの間までスイちゃんだったのにホントにあっという間だね」「大きくなった姿も可愛い」「桜の下梨沙ちゃんの横顔素敵です」「楽しい中学校生活になりますように！」などと、祝福を中心にさまざまな反響が寄せられている。