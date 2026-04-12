タレントの梅宮アンナ（53）が、昨年5月に電撃再婚したアートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏とそろって12日配信のABEMA「ダマってられない女たち」に出演。なれそめを語った。

梅宮は24年7月、右の乳房に乳がんの一種である「浸潤性小葉がん」が見つかったことを公表。抗がん剤治療後の同11月に右胸の全摘出手術を受けた。昨年3月に12回の抗がん剤治療、同4月に16回の放射線治療を終えたことを報告していた。

その直後に再婚した世嗣氏とは、出会って10日での結婚だったことが話題に。番組では友人の紹介で出会い、初対面の食事で世嗣氏が梅宮に心酔。3日後には沖縄に滞在中の世嗣氏が梅宮に「来てくれ」と旅行に誘ったと明かした。

これについて梅宮は「いきなり“来てくれ”って言うから…3日ぐらい前に会った人のところに行けない。ただでさえ髪もない胸もないっていう中で泊まりでしょ？って想像したら絶対無理だから“無理です無理です”って」と断ったことを回顧。「“行けない”って言ったら、“じゃあ帰る”って帰って来たの」と世嗣氏が東京へ帰って来たと明かした。

これに共演者は「えぇー！？」「激しい」と衝撃。世嗣氏は「多分病気なのよ」と笑顔だった。