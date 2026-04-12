「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

写真でピンときた方もいらっしゃるでしょうか？こちらは「万馬軒」、川崎競馬場内にある立ち食いラーメンのお店です。

ということで久々のラーメンコラム！

名物の「八王子ラーメン」は、醤油味ながら程よくこってり感がありコクのある味わい。粗みじん切りの生玉ねぎが爽やかさをプラスしていて、玉ねぎ入りラーメンが好きな私にはたまらない一杯でした。

細麺にさっぱりとした厚めのチャーシューも相性抜群で、大満足！その日１食目だったこともあり、あっという間に完食、「次回は絶対チャーハンセットにしよう」と心に決めてお店を後にしました。

店内は明るく入りやすくて、お隣も女性のおひとり様でしたよ。お気に入りの競馬場ラーメンがまたひとつ増えたー♡

そしてもちろん、この日の目的は川崎記念！強いメンバーがそろう中、西村淳也騎手騎乗のカゼノランナーが爽快な逃げ切り勝ち。お腹も心も満たされた水曜夜となりました♪

先週の大阪杯は◎クロワデュノールが快勝！馬券も当たり、クラシックレースに弾みがつきました。桜花賞はドリームコアを本命に推します。実はスターアニスとどちらにしようか迷っていたんです。そんな時にふと「マイ競馬ノート」の表紙のクロフネが目に入って…ドリームコアは母の母クロノロジストのお父さんがクロフネなんです！

まず大型の馬体全身を使った伸びやかな追い切りの走りは、思わず「かっこよ！！」と声が出ました。前走のデイリー杯クイーンＣも、直線で前が空いてからぐいーん！と加速した脚がすごかったです。あとは右回りがどうかですが、直線の長い阪神外回りなら大丈夫と信じます！

さまざまな好走データが当てはまるスターアニスは崩れることはなさそう。そして私の中の馬券の鉄則でもある「マイルの川田騎手」のアイニードユーも外せません。調教の動きも良く見えましたし、２戦続けて逃げているこの馬を川田騎手がどう乗るのかにも注目しています。

馬券はまずドリームコアの単複。そして同馬を軸にしたワイド、３連複を買います。相手には前記２頭にフェスティバルヒル、ギャラボーグ、アランカール、ブラックチャリスを加えた６頭。２週連続的中となりますように！！