TWICEモモ、米ツアー中に「顔が腫れても理解して」…過酷な日程での決断

ガールズグループTWICEのモモが、ワールドツアー中に歯を抜いた事実を直接明かし、ファンの間に心配の声が広がっている。

モモは最近、ファンとのコミュニケーションプラットフォームを通じて「シカゴで急に歯を抜くことになった」と報告。「抜歯から間もないため、まだ左の顔が腫れている。腫れて見えても理解してほしい」と伝えた。

【写真】「見えそう？」モモのボリューム感

シカゴ公演当時、激しい歯痛で眠れず、翌日に現地の歯科を受診したという。検査の結果、過去に神経治療を受けた部位が悪化していた。

(写真提供=JYPエンターテインメント)

しかし、ツアー日程の関係で韓国に戻って治療を受ける余裕はなかった。

公演継続のために選んだ苦肉の策

最終的にステージを優先し、抜歯を選択したモモは「本来は抜くほどではなかったが、時間がなかった」と吐露した。

続けて「公演を行うために悩んだ末、抜歯を決めた。本当に抜きたくなかったが仕方がなかった」とし、「インプラントは韓国に戻ってから行う予定だ」と明かした。

(写真提供=JYPエンターテインメント)

現在、TWICEは昨年7月から自身6度目となるワールドツアー『THIS IS FOR』を開催中だ。仁川(インチョン)を皮切りに、日本、東南アジア、北米、欧州など世界各地を巡り、多忙なスケジュールをこなしている。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。