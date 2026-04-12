超人・糸井や元サッカー日本代表・柿谷、モデル・大倉士門ら登場の「野球教室」京都で開催　親子で栄養管理も体感

ＶＩＴＡＳを運営するサプリメントメーカー・スリーピースが１９日、京都・京田辺市で小学生を対象とした「野球教室」を開催する。

アスリートのコンディションを支える「ＶＩＴＡＳ」がプロデュースする特別な野球教室が、京都で開催される。今回のイベントは、単なる技術指導にとどまらず、約５００人の小学生を対象に、プレーの楽しさを伝えるとともに、トップアスリートが最も重視する「成長期の栄養管理」を親子で体感できるプログラム。

▼京都にゆかりのある豪華ゲストが集結

目玉は、「野球×サッカー×エンタメ」が融合した異例の豪華ゲスト陣。球界のレジェンドだけでなく、スポーツの垣根を超えたトップアスリートたちが、京都に集まる。

【野球界からの講師陣】

上田剛史氏（元ヤクルト・ＶＩＴＡＳ公式アンバサダー）

今成亮太氏（元阪神・ＶＩＴＡＳ公式アンバサダー）

糸井嘉男氏（元阪神・ＶＩＴＡＳ公式アンバサダー）※京都府出身

金子侑司氏（元西武）※京都府出身

吉田大輝氏（元社会人野球チーム「ミキハウス」）

【スペシャルゲスト】

柿谷曜一朗氏（元サッカー日本代表・ＶＩＴＡＳアンバサダー）

大倉士門（俳優・モデル）※会場である京田辺市出身

憧れの選手やゲストと直接触れ合い、心身ともにエネルギーをチャージできる絶好のチャンス。プロの技を学び、正しい栄養を知り、憧れの存在と出会う。京都の子どもたちにとって一生の宝物になる一日を、ＶＩＴＡＳがプロデュースする。

【当日限定】憧れのスターと「サイン＆撮影会」

トップアスリートたちが口を揃えて語る「体が資本」という真実を、大切にしている。会場では、成長期の子ども向けに開発されたジュニアプロテイン「ＶＩＮＯＢＢＹ（バイノビー）」の試飲・販売会を実施。

さらに、当日会場にて「ＶＩＮＯＢＢＹ」購入でスペシャル特典も。商品購入者は講師陣・ゲストとの撮影会に参加できる。

憧れのヒーローたちと直接言葉を交わし、触れ合える時間は、子どもたちにとって大きなモチベーションになるはず。心と体、その両方に「プロの栄養」を補給するチャンス。

【イベント概要】

「ＶＩＴＡＳ野球教室」ｉｎ京都

▼日時 ４月１９日・午前１０〜１４時（開場９時半）

▼会場 京都府京田辺市・田辺公園野球場

▼対象 小学生約５００人