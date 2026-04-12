スポーティ感を高めた専用デザインが魅力！

2026年に入り、商用車の世界にも新たな個性を求める動きが見られるようになってきました。

実用性を重視するだけでなく、デザインや存在感といった要素に価値を見出すユーザーが増えていることも背景にあります。

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そうした流れの中で登場したのが、フォルクスワーゲンの商用バンに新たに加わった特別なグレードです。

2026年2月4日、フォルクスワーゲンの英国法人は「トランスポーター」に最上級仕様となる「スポーツライン」を追加しました。

従来からトランスポーターは、商用モデルでありながら洗練されたスタイルで評価されてきましたが、この新グレードではその特徴をさらに際立たせる仕上がりとなっています。

トランスポーターの歴史は非常に長く、1950年に初代「T1」が登場して以来、フォルクスワーゲンを代表するモデルとして進化を続けてきました。

当初はリアエンジンを採用していましたが、時代の変化とともに設計は大きく変わっていきます。

1967年に登場した「T2」は、耐久性と実用性の高さによって世界中で評価を確立し、その後も長く生産が続けられました。

1979年の「T3」、そして1990年の「T4」では、フロントエンジン化や前輪駆動化といった大きな転換が図られ、現在のトランスポーターの基本的な方向性が形作られていきます。

その後も「T5」「T6」と進化し、現行の「T7」は2022年に登場しました。最新世代では電動化技術や新しいプラットフォームが導入され、より現代的なモデルへと進化しています。

現行T7のボディサイズは標準仕様で全長5050mm×全幅2032mm×全高1903mmと非常に大きく、日本で人気のトヨタ「アルファード」と比較しても余裕のある寸法です。

それでも都市部での扱いやすさに配慮された設計となっており、ホイールベースやルーフの違いによって多様な仕様が選べる点も魅力です。

荷物を重視したバン仕様に加え、人員輸送に対応するミニバン仕様も用意され、用途の幅広さが特徴となっています。

パワートレインについても、主力の2.0リッターディーゼルエンジンのほか、プラグインハイブリッドやBEVといった環境性能に配慮した選択肢が揃えられており、欧州の厳しい規制にも対応しています。

今回のスポーツラインは、こうした実用性重視のモデルをベースにしながら、外観の個性と存在感を強く打ち出した仕様です。

専用のフロントおよびリアバンパー、サイドスカート、リアスポイラーなどのエアロパーツが装着され、標準モデルとは明確に異なるスポーティな印象を生み出しています。

さらに、グロスブラック仕上げのパーツが随所に用いられ、引き締まった表情を演出しています。

足回りには大径の専用アルミホイールが採用されており、視覚的な迫力も十分です。加えて専用スプリングによって車高が約29mm下げられており、重心が低く見えることで安定感のあるスタンスが強調されています。

このような工夫により、従来の商用バンにありがちな背の高い印象を抑え、より乗用車に近いダイナミックな外観が実現されています。

内装も外観に合わせて質感が高められており、「Sportline」のロゴ入りエコレザー製スポーツシートや、ヒーター付きのレザーステアリングが装備されています。

シート配置は複数のパターンが用意され、商用用途だけでなく日常使いにも対応できる柔軟さを備えています。

専用フロアマットやブラックのインテリア加飾も施され、全体として統一感のある空間に仕上がっています。

さらに、初代T1の誕生75周年を記念した「スポーツライン75スペシャルエディション」も設定されています。

このモデルは限定75台とされ、専用のモスグリーンカラーや特別な内装、ロゴ入りミラーキャップなどが与えられています。希少性の高さから、コレクターズアイテムとしての価値も注目されています。

価格は英国市場で6万2752ポンド（約1322万円 ※2026年4月初旬時点）からと設定されており、シリーズの中でも上位に位置する存在です。注文受付は同年4月から開始される予定となっています。

ネット上でもこのモデルに対する関心は高く、「商用バンとは思えないくらいカッコいい」「これはもはや趣味のクルマだと思う」「ローダウンされた見た目がかなり好み」「内装の質感も想像以上に高そう」「限定75台はすぐ完売しそう」「日本でも売ってほしいという声が多いのも納得」「価格は高いけど内容を見ると理解できる」「こういう個性的な商用車が増えてほしい」といった声が見られ、単なる実用車の枠を超えた存在として評価されている様子がうかがえます。