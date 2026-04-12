【アベマ30時間】松居一代、NYでの不動産投資でミラクル「笑いが止まらない」 テナントが家賃“値上げ”を要求
タレントの松居一代が12日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画企画「ダマってられない女たち 〜激動人生を生告白SP〜」に出演。現在超セレブ生活を送るニューヨークで、不動産投資のひとつとして行っているテナント貸しに起きたミラクルを明かした。
【写真】一時帰国中の日本でも超豪邸！ニューヨークでセレブ生活を送る松居一代
松居は「笑いが止まらないくらいのミラクル」と切り出した。現在居を構えているニューヨークの一等地のレジデンスで、セントラルパークビューは自身が生活しているほか、シティビューは貸し出ししており、今回日本に一時帰国する前にテナント募集を出し、「1000ドルでも家賃を下げてほしい」と言った人は断るように任せている弁護士に指示を出したという。
すると、まさかの「家賃が安い」といいだし家賃を釣り上げたテナントが出現。さらに1年分まとめて支払いたいと申し出があっただけでなく、「2年の更新の際には家賃をいくら上げられますか？」との申し出があったと明かした。松居は元々設定していた家賃も「半端じゃない家賃」とにんまり。
本企画は、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティ番組の特別編。
2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、今回が芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っては初の生放送”となる梅宮アンナ＆世継恭規夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演した。
【写真】一時帰国中の日本でも超豪邸！ニューヨークでセレブ生活を送る松居一代
松居は「笑いが止まらないくらいのミラクル」と切り出した。現在居を構えているニューヨークの一等地のレジデンスで、セントラルパークビューは自身が生活しているほか、シティビューは貸し出ししており、今回日本に一時帰国する前にテナント募集を出し、「1000ドルでも家賃を下げてほしい」と言った人は断るように任せている弁護士に指示を出したという。
本企画は、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティ番組の特別編。
2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、今回が芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っては初の生放送”となる梅宮アンナ＆世継恭規夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演した。