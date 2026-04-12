映画「チャーリーズ・エンジェル」や「キル・ビル」シリーズなどで知られる米女優ルーシー・リュー（５７）が、過去に乳がんと誤診され、不必要な手術を受けていたことを米誌「ピープル」に告白した。

リューによると、誤診されたのは１９９０年代。乳房にしこりが見つかり、がんと宣告されたという。その時は「あまり深く考えなかった」としながらも、「怖かった。当時はインターネットがなかったので、情報も少なかったから」と振り返った。

担当医はしこりを触診しただけで、がんと診断。スクリーニング検査や超音波検査、マンモグラフィーなど追加検査も行わず、そのまま摘出手術を執刀したと明かした。

当時は医師の診断を疑うこともなく、「専門家は常に正しい」と信じていたという。ところが、その後まもなく、実際にはがんではなかったことが判明したと語った。

現在、リューは米製薬大手ファイザーのがん撲滅キャンペーンに協力し、早期発見のためのがん検診を推奨している。「大切なのは治療だけではなく、検診とは何かを理解し、情報提供と啓発活動を行うこと。これは本当に重要」と強調した。

リューは５月１日に封切られる「プラダを着た悪魔２」で、主人公アンドレア（アン・ハサウェイ）の意地悪な同僚エミリー（エミリー・ブラント）の恋人の元妻役を演じている。