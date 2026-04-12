日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が１２日に放送された。

同番組は長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は「有名企業の新業態のゲンバ！」と題して、東京・渋谷の家具店を訪れた。

番組では「ネットでの販売が大バズりの家具店」と紹介。通販中心だが体験型店舗として渋谷の一等地に店舗を構えた。

ここで紹介された広報店員が「ゲンバ」ファンであることを告白。濱家が「『ゲンバ』のどの辺が好きなんですか？」と尋ねた。「一茂さんが元々好きで…」と店員が答え始めると、それをさえぎるように山内は「めずらしい！そんなん、あんま言わない方がいいですよ」とケチをつけた。これには一茂が「やめて、そんなこと言うの。俺にも（ファンは）いるの」と指摘。

それでも店員は「家族全員で見ています。実は柿沼さんのファンでもあるんですけれども、弊社の３０〜４０代社員はどちらかというと柿沼さん」とたびたび番組に登場する一茂のマネジャー名を挙げると、一茂の顔は一気に不満げに。「柿沼のどこがいいんですか、ホントに！？」と腕を組んで質問した。

さらに「最近、柿沼、柿沼って、俺と２人で歩いていても柿沼が先に声かけられる」と不満を口に。そして「この間、違う番組でロケやっていたのよ。『シソンヌ』の長谷川（忍）、１回も声かけられないで柿沼２０〜３０回声かけられて。あいつショックで立ち直れなかったよ」とぶっちゃけ。濱家は「仮にもキング・オブ・コント王者より柿沼さん！」と手をたたいて大ウケしていた。