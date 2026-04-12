陸上自衛隊のオスプレイが配備された、まだ真新しい駐屯地が佐賀県にある。「本当に安全なのか」という不安の声も上がる中、本格的な訓練が始まっている。今回、カメラ7台態勢で完全密着。知られざる飛行の全貌と、駐屯地の取り組みを取材した。

■新設の佐賀駐屯地…最大の特徴は

陸上自衛隊・佐賀駐屯地。今回、4か月に及ぶ長期取材が初めて許された。広報担当は「まだ至る所が工事中です」。去年7月に新たに開設された駐屯地。現在は隊員約400人がここで任務にあたっている。食堂のほか、民間の人が営む商店や理髪店などもある。

駐屯地の駐機場（エプロン）を案内してもらった。この駐屯地の最大の特徴は新型輸送機V22、通称オスプレイの拠点だということ。17機を運用している。

アメリカで開発されたオスプレイ。人や物を運ぶ輸送機で、固定の武器は備えていない。ヘリコプターのように垂直に離着陸できるが、安全性を疑問視する声もあった。なぜ陸上自衛隊は、オスプレイの導入を決めたのか。

■南西諸島防衛の切り札「水陸機動団」

その理由がわかる訓練が行われると聞き、長崎県の相浦（あいのうら）駐屯地に向かうと、オスプレイ2機が現れた。それを、小銃をたずさえた隊員たちが見守る。彼らはこの駐屯地に本部を置く「水陸機動団」の隊員たちだ。

水陸機動団は、九州より南に位置する南西諸島防衛の切り札の1つとされ、島が敵に占拠された場合、奪回することを主な任務としている。

オスプレイがヘリコプターのように着陸すると、水陸機動団の隊員たちが乗り込み、折りたたみ式の座席に収まる。つまりオスプレイは有事の際、滑走路のない島などに水陸機動団を運ぶことを念頭に導入されたのだ。

オスプレイはヘリコプターの2倍、時速約500キロで飛行可能。佐賀から60キロ離れた相浦に、10分ほどで到達する。防衛省は佐賀に拠点を置いた理由について、相浦との距離の近さなどを挙げている。

■スイッチで簡単に角度を調整

ヘリコプターと飛行機、両方の利点を持つオスプレイ。操縦は難しくないのか。操縦士の水野1等陸尉に説明をお願いした。

貨物室になっている機体後部から入る。旅客機のような装飾はなく、配線や配管がむきだしの状態だ。そして機体前部のコックピットへ。

──初めて見て驚いたのですが、モニターなのですね。

水野1等陸尉

「アナログの計器類ではなくて、電源を入れてディスプレーをオンにすることで、計器類がデジタルで表示される」

オスプレイの外見上の特徴は、ジェットエンジンが収まっている「ナセル」と、回転翼「ブレード」だ。いわゆるヘリコプターモードではナセルがほぼ真上を向いているが、角度を水平近くまで変えると飛行機モードになる。どのような操作で角度を変えているのか。

水野1等陸尉

「こちらのナセルコントロールスイッチ、グレーのスイッチですね」

スイッチを親指で操作することで角度を簡単に変えられる上、コンピューターが機体を制御するので機体は常に安定しているという。

■佐賀市民「マイナスばかりでは」

駐屯地は隣接した佐賀空港の滑走路を使用している。空港の展望デッキには、オスプレイを目当てに来た人も。近くで暮らす人たちは、オスプレイの拠点ができたことをどう捉えているのか。

佐賀市在住の人からは「（オスプレイ配備は）必要だから進められることであろうし。マイナスばかりではない」「観光地になれば。佐賀が潤えばいいのかなって」といった声が聞かれました。

■漁場の前にオスプレイの拠点が

佐賀駐屯地の目の前に広がる有明海では、名産であるノリの養殖が盛んだ。駐屯地ができたことで海に影響はあるのか？

漁師の中島正満さんを訪ねた。約20年間有明海で養殖をしてきたが、漁場の前にオスプレイの拠点ができた。網を揚げると、ノリがついている。「網目がふさがるくらいになったら摘採（収穫）しています」

中島さんによると、ノリの養殖は自然の様々な影響を受ける。駐屯地の開設は不安要素の一つだが、今期に関しては大きな変化を感じていないという。

■米空軍の機体、屋久島沖に墜落

「あそこに2機、飛んでいますね」と中島さん。取材中、オスプレイが上空に現れた。「作業していても音ですぐわかるんですよね。やっぱり音はでかいです」

オスプレイは離着陸の際、基本的に住宅地の上を避け、海の上を飛行する。

中島さん

「よく話すのは『落ちたらどうする？』とか。海に落ちたら製品にならないんで。油とかで。たまに（事故の）ニュースを聞いていたんで。そこまでの信用はできていない」

■駐屯地トップ「正しい情報を」

オスプレイは開発段階で重大な事故が重なったほか、2023年11月にはアメリカ空軍に所属する機体が、屋久島沖に墜落。乗っていた8人が死亡した。

本当にオスプレイは安全なのか？ 「信用はできていない」という声がある中、佐賀駐屯地トップの青山佳史司令は「できるだけ正しい情報をお伝えして、ご理解をいただくように努めていかないと、信頼は獲得できないと認識しています」と話す。

どのようにして安全を確保しているのか。私たちは実際に搭乗して取材する許可を得た。

■チーム4人で運航するオスプレイ

取材したのは、機長の佐藤1等陸尉、副操縦士の長谷川1等陸尉、クルーチーフの池本2等陸曹と立花3等陸曹による訓練だ。

オスプレイはチーム4人で運航するよう定められている。クルーチーフは「機上整備員」とも呼ばれ、フライトの際は機長や副操縦士をサポートするという。

私たちは固定カメラをオスプレイの機内に設置。クルーチーフのヘルメットにも装着してもらった。カメラは合計7台。こうした取材が許されたのは初めてのことだ。

オスプレイの貨物室から乗り込む。クルーチーフ2人の持ち場はここだ。機内では急な揺れなどに備え、4点式のシートベルトを常に締めるよう指示される。

またエンジンや回転翼が発する音が非常に大きいため、耳を守る必要がある。映像とともに、4人のやりとりも収録した。

佐藤機長

「前進開始します」

長谷川副操縦士

「はい、タクシーアウト」

私たちを乗せたオスプレイが飛行を開始した。

■副操縦士の死角をフォロー、鳥も確認

オスプレイのコックピットは、どちらの席でも操縦が可能。今回は左側の長谷川副操縦士が担当し、佐藤機長は管制塔との交信など飛行全般を管理する。そしてクルーチーフの1人はコックピットの後ろ、もう1人は貨物室の後部で、それぞれ飛行をサポートする。

機体の向きを変える際、長谷川副操縦士が「はいクルー、カミングライト（右に旋回）」と声を上げると、ほかの3人も、周囲に障害物がないか確認して報告する。

佐藤機長とクルーチーフの1人が「クリアライト」、もう1人の後方のクルーチーフは「クリアレフト」とチェック。方向を変える際は、副操縦士の死角をフォローしていた。

長谷川副操縦士

「ランウェイ入ります。クルーカミングレフト」

クルーチーフ

「クリアレフト」

佐藤機長

「この辺にいるサギは見えないね」

クルーチーフ

「そうですね。きょう雨が降っていますからね。畑のほうにすごくカラスがいる」

鳥が近くにいないか、注意を払っていた。

■車輪を格納して、飛行機モードに

滑走路に出ると、機長とクルーチーフが2人で最終確認する。副操縦士がレバーを押してパワーを上げると、機体が垂直に浮き上がった。

佐藤機長

「（高度）10フィート、20フィート」「はい、上昇確認。パワーよし、ギア（車輪）」

長谷川副操縦士

「ギアアップ、プリーズ」

車輪を格納して、飛行機モードに移行していく。その時機内では、「ギアアップ、ライトオフ、ドアクローズ、クルー」（佐藤機長）、「セットバック」（クルーチーフ）、「はいクリア、ゴーファスト」（佐藤機長）といったやり取りがなされていた。

■着陸に向けてヘリコプターモードに

副操縦士の向こうで、回転翼が上向きから横向きに変化していくのがわかる。空中で静止した状態から一気に加速。モードが変わった瞬間、飛行機の離陸の時と同じような加速を感じた。

長谷川副操縦士

「はいクルー、カミングライト」

クルーチーフ

「クリアライト」

長谷川副操縦士

「ライトターン」

離陸後、右に旋回。飛行中もクルーチーフは休むことなく、周囲や機体の状況をチェックしていた。そして駐屯地の上空に戻ってくると、着陸に向けて飛行機モードからヘリコプターモードに。

■身を乗り出し、障害物や異常を確認

長谷川副操縦士

「ナセル、カミングアップ」

横向きだったナセルが、徐々に上を向き始める。航空機は、離着陸の際が一番注意を要すると言われている。機内のやりとりも増える。

佐藤機長

「はい、まもなく上陸」

するとクルーチーフは機体から身を乗り出し、着陸の障害となるものや、機体に異常がないかなどを確認する。

長谷川副操縦士

「はいナセル戻しつつ、カミングダウン」

佐藤機長

「（高度）70（フィート）、60…」

クルーチーフ

「ラジャー、40、30、10、5、3、2、1」

実際に搭乗してわかったこと。それはチームの4人が想像以上に連携・会話をして安全な飛行を心がけていることだった。

■地域住民らに直接説明する機会も

駐屯地では、近くに住む住民などに直接説明する場も設けている（現在は受け付けを休止）。見学者からは「おお〜」「すごい」「でかっ」と声が上がります。

安全への懸念に対し、操縦士でもある広報担当が説明する。

「空飛ぶコンピューターとも言われています。携帯電話のように（操縦システムの）アップグレードがあるんですね。他の機体でもし事故があった場合、その事故がなぜ起きたのかしっかり分析して、同じ事故が起きないようにアップグレードされます」

「この機体が絶対に墜落しないとか、そういった説明をする気はまったくないのですが、インターネットで（危険だと）うわさになっているような機体でしたら、私も8歳の子供がいますけども、子どもに誓って乗らないです」

見学者からは「ちょっとほっとしたというか、私はすごく安心感を持ちました」「（こういう取り組みは）いいと思います。普段なにをしているかイメージがわかないので」という声が聞かれた。

■PTAのウォーキングイベントに参加

近隣の住民を取材していると、「駐屯地はできたが、塀に囲まれ隊員の顔が見えてこない」

という声も多い。佐賀駐屯地は地域からイベントなどの声かけがあれば、可能な範囲で協力したいとしている。

中学校のPTAが主催するウォーキングイベントでは、PTAからの声かけで隊員15人が参加した。ある隊員は、雨にさりげなく傘を渡した。PTA会長は「一緒の地域に住む仲間として一緒に何か交流できたらなということで」と話す。

■駐屯地トップ「我が国防衛のために」

佐賀に舞い降りたオスプレイ部隊。厳しさを増す安全保障環境のなか、いま見据えるのはどんなものなのか。

青山司令

「安全を確保しつつ、より効果的に訓練を実施して練度を向上させることが、我が国防衛のためにすごく重要なことだと認識しています」

（4月8日『news every.』より）