NBA史上4チーム目…ホーネッツの3選手が1シーズンに200本以上の3ポイントを成功

4月11日（現地時間10日、日付は以下同）。シャーロット・ホーネッツは、ホームのスペクトラム・センターで臨んだデトロイト・ピストンズ戦を100－118で落とし、2連敗を喫した。

43勝38敗でイースタン・カンファレンス9位にいるホーネッツは、すでに2021－22シーズン以来初のプレーイン・トーナメント参戦が決定。10位にいるマイアミ・ヒート（42勝39敗）とは1.0ゲーム差で、今シーズンの直接対決では1勝3敗で負け越している。

そのため、13日の最終日にホーネッツがニューヨーク・ニックスに勝利すれば第9シードが決定。ホーネッツとヒートがどちらも敗れてもシード順は変わらないが、ホーネッツが敗れてヒートが勝利して43勝39敗で並んだ場合は、タイブレイク方式によってヒートが9位、ホーネッツが10位へ変わることになる。

そんなホーネッツにとって、今シーズンの強みの1つは3ポイントシュート。チーム全体の平均成功数16.3本は堂々リーグトップで、成功率37.9パーセントでも同3位にランクイン。

新人ながら成功率42.7パーセントの高精度を誇るコン・カニップルはリーグトップの270本を沈めていて、ラメロ・ボールもリーグ2位の267本を決めている。そしてピストンズ戦で2本の長距離砲を放り込んだことで、ブランドン・ミラーが201本（同21位）とした。

1シーズンに同一チームの3選手が200本以上の3ポイントを成功させたのは、今シーズンのホーネッツがNBA史上4チーム目。2016－17シーズンのヒューストン・ロケッツ（ジェームズ・ハーデン262本、エリック・ゴードン246本、ライアン・アンダーソン204本）、2022－23シーズンのゴールデンステイト・ウォリアーズ（クレイ・トンプソン301本、ステフィン・カリー273本、ジョーダン・プール214本）、2024－25シーズンのボストン・セルティックス（デリック・ホワイト265本、ペイトン・プリチャード255本、ジェイソン・テイタム250本）に次ぐ快記録となった。



The Charlotte Hornets are just the fourth team in NBA history to have a trio of players each with 200+ 3PM in a season. pic.twitter.com/jZCTX18WZS

- r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) April 11, 2026

【動画】ピストンズ対ホーネッツ戦のハイライト





