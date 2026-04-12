開催：2026.4.12

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 9 - 5 [ロッキーズ]

MLBの試合が12日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとロッキーズが対戦した。

パドレスの先発投手はヘルマン・マルケス、対するロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナーで試合は開始した。

1回表、3番 マッケンジー・モニアク 6球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 SD 0-2 COL

3回表、1番 エドゥアルト・ジュリアン 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 SD 0-3 COL、3番 マッケンジー・モニアク 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 SD 0-4 COL

3回裏、3番 ジャクソン・メリル 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでパドレス得点 SD 1-4 COL、4番 マニー・マチャド 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでパドレス得点 SD 3-4 COL

4回裏、1番 ラモン・ラウレアーノ 4球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでパドレス得点 SD 6-4 COL

6回裏、2番 フェルナンド・タティス カウント3-2から押し出しの四球でパドレス得点 SD 7-4 COL、3番 ジャクソン・メリル 9球目を打ってショートへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 9-4 COL

8回表、3番 マッケンジー・モニアク 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 SD 9-5 COL

試合は9対5でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのヘルマン・マルケスで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はロッキーズのライアン・フェルトナーで、ここまで1勝1敗0S。パドレスのアダムにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでパドレスは9勝6敗で2.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ロッキーズは6勝9敗で5.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-12 13:56:41 更新