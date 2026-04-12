ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の河西結心（ゆうみ＝22）が11日、東京都品川区の大井ホッケー競技場で行われた「日韓ホッケー国際強化マッチ2026」にゲストとして来場した。

河西は青のユニホーム姿で登場。ホッケー男子日本代表「サムライジャパン」VS韓国男子代表、女子日本代表「さくらジャパン」VS韓国女子代表の2試合で、ともに「始球式」を行った。

試合は男子は逆転で敗れたが、女子は1―0で勝利。終了後に自身のブログを更新した河西は「さくらジャパンの試合では1―0で勝ちました！！コミュニケーションのとれたパスワークで流れをつかんでいてドキドキな試合でした！！同年代の子達も出場していて刺激をもらいました〜！！」などと熱く感想を書き込んだ。

河西自身も小4から中3までの6年間、ホッケーをプレー。キーパーを務め、全国大会でベスト16に入ったこともある実績の持ち主だ。23年8月からは「日本ホッケー協会（JHA）ホッケーアンバサダー」を務めている。

そんなホッケーの魅力を伝えるべく、これまでも様々なイベントなどに参加。この日も「応援席で見ていた皆さんのうわー！！とかおおー！！っていう声。楽しんでくれているんだなと思って私までうれしくなったよ。今日でさらにホッケーのことも私のことも好きになってくれていたらうれしいな〜！！」とつづった。

つばきファクトリーは12日から「LIVE TOUR 2026 SPRING 〜HEAT IT UP〜」がスタート。初日公演は埼玉県熊谷市で公演を予定している。