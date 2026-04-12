よこはま動物園ズーラシア、ホッキョクグマの「ゴーゴ」死因の最終報を発表…「命を終わらせてしまったことには、痛恨の思い」園長メッセージ【全文】
よこはま動物園ズーラシアは、ホッキョクグマの「ゴーゴ」の死因などに関する「最終報」を10日、公式サイトに掲出した。
【画像】ホッキョクグマ「ゴーゴ」死亡について（最終報）
ゴーゴは、2004年12月3日、ロシアのペルミ動物園で誕生。大阪・天王寺動物園、和歌山・アドベンチャーランドなどで育ち、21年からよこはま動物園で暮らしていた。そうした中で、今年2月9日、「2月8日の13時頃より、とくしま動物園へ出園するために麻酔し、検査等を実施していたところ呼吸停止および心停止となったため、救命処置を行いましたが、残念ながら死亡を確認しました」と明らかにされ、さまざまな声が寄せられていた。
こうした経緯を経て、ズーラシアは「最終報」を発表。「よこはま動物園ズーラシアで飼育していたホッキョクグマ『ゴーゴ』の死亡につきまして、多くのみなさまにご心配とご心痛をおかけしておりますことを、改めてお詫び申し上げます」とし、病理組織検査の結果を踏まえた全体検証結果、今後の対応策を伝えた。
全体検証では「実施した麻酔計画およびその経過に関する検証、病理組織検査結果等から総合的に検討した結果、本症例は麻酔管理中に突発的に発生した急性心肺停止であり、自重による肺の虚脱に伴う肺シャントおよび低酸素血症が主要因となったものと考えます」と説明した。
その上で「今回のゴーゴの死亡に関する一連の情報については、（公社）日本動物園水族館協会（JAZA）生物多様性委員会や国内ホッキョクグマ飼育園館とも共有し、国内におけるホッキョクグマの今後の管理計画に活かしていくとともに、本件に関していただいた様々なご意見やご指摘についても真摯に受け止め、動物園が生物多様性や地球環境保全の場であることを改めて認識して、動物園運営に取り組んでまいります」とし、具体的な対策について「定期的に体位の変換を行う等、麻酔時の動物の体位、それに伴う肺換気状態についてより配慮する」など3項目を明示した。
そして「ゴーゴを偲ぶ機会」を4月15日〜5月15日にズーラシア園内のAmazonセンターに設けるとし、園長からのメッセージが掲載された。
■園長よりみなさまへ（全文）
ゴーゴに対する深い哀悼の意と感謝を表するとともに、ゴーゴを応援していただいていたみなさまにご心痛をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。
動物たちの死は、日々懸命に飼育している私たちにとっても悲しみが深いものであり、いつまでも胸が痛み癒されない別れとなっています。ゴーゴの命を終わらせてしまったことには、痛恨の思いを募らせています。
ゴーゴの死因について科学的な検証を行っていくことが、私たちの立場でゴーゴに向き合うことであり、ゴーゴを弔う最善の方法であると考え、これまで専門的な見地からの経過の分析等を実施してきました。そのため、ご心痛をおかけしたみなさまのお気持ちに十分にお応えできなかったことを深謝いたします。
ズーラシアを含む横浜市立動物園は、これからも野生動物保全のための役割と責務を果たし、希少な野生動物たちの命を未来へ繋げていくために、アニマルウェルフェアを重視して今まで以上に努力していく所存です。どうかご理解を賜り、今後もご支援ならびにご協力をお願い申し上げます。
よこはま動物園 園長 村田浩一
【画像】ホッキョクグマ「ゴーゴ」死亡について（最終報）
ゴーゴは、2004年12月3日、ロシアのペルミ動物園で誕生。大阪・天王寺動物園、和歌山・アドベンチャーランドなどで育ち、21年からよこはま動物園で暮らしていた。そうした中で、今年2月9日、「2月8日の13時頃より、とくしま動物園へ出園するために麻酔し、検査等を実施していたところ呼吸停止および心停止となったため、救命処置を行いましたが、残念ながら死亡を確認しました」と明らかにされ、さまざまな声が寄せられていた。
全体検証では「実施した麻酔計画およびその経過に関する検証、病理組織検査結果等から総合的に検討した結果、本症例は麻酔管理中に突発的に発生した急性心肺停止であり、自重による肺の虚脱に伴う肺シャントおよび低酸素血症が主要因となったものと考えます」と説明した。
その上で「今回のゴーゴの死亡に関する一連の情報については、（公社）日本動物園水族館協会（JAZA）生物多様性委員会や国内ホッキョクグマ飼育園館とも共有し、国内におけるホッキョクグマの今後の管理計画に活かしていくとともに、本件に関していただいた様々なご意見やご指摘についても真摯に受け止め、動物園が生物多様性や地球環境保全の場であることを改めて認識して、動物園運営に取り組んでまいります」とし、具体的な対策について「定期的に体位の変換を行う等、麻酔時の動物の体位、それに伴う肺換気状態についてより配慮する」など3項目を明示した。
そして「ゴーゴを偲ぶ機会」を4月15日〜5月15日にズーラシア園内のAmazonセンターに設けるとし、園長からのメッセージが掲載された。
■園長よりみなさまへ（全文）
ゴーゴに対する深い哀悼の意と感謝を表するとともに、ゴーゴを応援していただいていたみなさまにご心痛をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。
動物たちの死は、日々懸命に飼育している私たちにとっても悲しみが深いものであり、いつまでも胸が痛み癒されない別れとなっています。ゴーゴの命を終わらせてしまったことには、痛恨の思いを募らせています。
ゴーゴの死因について科学的な検証を行っていくことが、私たちの立場でゴーゴに向き合うことであり、ゴーゴを弔う最善の方法であると考え、これまで専門的な見地からの経過の分析等を実施してきました。そのため、ご心痛をおかけしたみなさまのお気持ちに十分にお応えできなかったことを深謝いたします。
ズーラシアを含む横浜市立動物園は、これからも野生動物保全のための役割と責務を果たし、希少な野生動物たちの命を未来へ繋げていくために、アニマルウェルフェアを重視して今まで以上に努力していく所存です。どうかご理解を賜り、今後もご支援ならびにご協力をお願い申し上げます。
よこはま動物園 園長 村田浩一