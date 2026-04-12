カフェで隣の女性がラテを倒した → その後の“行動”に思わず『感心』「うちの子にも、こう育ってほしい」

外食中に、ちょっとしたハプニングに遭遇した筆者。今回は、隣の席に座っていた若い女性の行動を見て、感心すると同時に、子育てについて考えさせられた出来事です。

静かなカフェで起きたこと

先日、カフェでひと休みしていたときのことです。



店内には落ち着いたBGMが流れ、時間がゆっくり進んでいるように感じる空間でした。

サンドイッチとコーヒーを味わいながら、ほっと一息ついていた私。しばらくすると、隣の席に20代前半くらいの女性が座りました。

その人がカフェラテを飲もうとした瞬間、手が滑ったのか、カップが大きく倒れてしまったのです。



幸いプラスチックのふたが付いていたため、ドリンクはそれほど広がりませんでした。それでもわずかに、私の椅子や上着へ飛んだのがわかりました。

思わず、どうしようとこちらまで身構えてしまいました。周りの空気が一瞬だけ止まったように感じたのです。

とっさに見えた、相手を気遣う行動

すると彼女はすぐにこちらを向き、「ごめんなさい、かかりませんでしたか？ お洋服は大丈夫ですか？」と確認してくれました。



私は「大丈夫ですよ」と答えましたが「今、拭くもの持ってきます」と言って、急いで店員さんのところへ向かったのです。

少しだけ服の汚れが気になりましたが、確認すると染みになるほどではなさそうでした。それ以上に、彼女がどう動くのかに意識が向いていました。

店員さんからペーパーを受け取ると、「すみません」と言いながら机や周りを拭き始めたのです。



「床はこちらで拭きますので」と声をかけられていましたが、「大丈夫です」と言って自分で最後まで片付けていました。