WBC世界バンタム級挑戦者決定戦

ボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳）が10日、東京・両国国技館で同級挑戦者決定戦に臨み、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に9回終了TKO勝ちを飾った。11日には都内の所属ジムで一夜明け会見を行った。試合後、対戦相手のエストラダは救急搬送されたが、肋骨2本を骨折していたことが明らかになった。

着実にダメージを与えた那須川。8回を終えての公開採点ではジャッジ3者の支持を得た。10回に入る前にエストラダが試合を諦め、那須川の勝利が決定。ガッツポーズとともに思わず涙した。人生初の再起戦。井上―井岡の勝者への挑戦権を得た。

この試合では那須川のボディーが猛威を振るった。エストラダは試合後、救急車で病院に搬送され、会見は行われなかった。一夜明けた11日にエストラダの左脇腹の肋骨が2本折れていたと発表された。那須川はこれを聞くと「左なんですね。右かなと思っていました」とし、「バッティングの時にもボディーが入ったんですけど、一番手応えがあったので」とボディーに好感触を得ていた。

那須川は昨年11月、現同級王者・井上拓真（大橋）を相手に世界初挑戦した。ボクシング転向8戦目でスピード戴冠を目指したが判定負け。格闘技キャリア55戦目で初黒星を喫した。敗戦後は3日ほどで練習を再開。キックボクシング時代に指導を受けた葛西裕一氏のジムや、父・弘幸氏が運営する「TEPPEN GYM（テッペンジム）」でもトレーニングを積んでいた。

那須川は大一番を制し、5月に行われる井上と井岡一翔（志成）の勝者への挑戦権を獲得した。



（THE ANSWER編集部）