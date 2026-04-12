元HKT48で女優の矢吹奈子（24）が11日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。韓国でのテレビ収録について語った。

「HKT48」在籍中に開催された韓国のオーディション番組「PRODUCE 48」で合格し「IZ*ONE」として、約2年半韓国を拠点に活動していた矢吹。MCの松岡昌宏から「テレビとかはどうなの？」と聞かれる場面があった。

「バラエティの収録時間がめっちゃ長いです」と切り出し「カメラの台数も凄いです量が」と回想。「例えば1時間の番組だったら日本は大体1時間30分くらい」とした上で、韓国は「普通に7時間くらい録ります」と明かした。

「最初は大変でした。（言葉が）わかんないのに長いから。いったんみんなが笑ったら笑っとこうかなみたいな」と苦笑い。「歌番組も朝に全員のリハがある。それの出勤の写真も撮られるので」と拘束時間が長く大変だったと振り返った。

続けて「韓国のバラエティってテロップがいっぱい出る。日本はしゃべって面白いところだけテロップになる、韓国は感情をテロップで出される。例えば眠そうな顔してたら“フニャフニャ”“眠いです”みたいな」と回想。「全然思ってないこととか書かれるんですよたまに、それがちょっとありましたね」と懐かしんでいた。