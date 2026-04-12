NHKは9日、2028年に放送する67作目の大河ドラマが「ジョン万」に決定したと発表した。主演は山崎賢人（正しくは、たつざき）が務め、アメリカ合衆国を訪れた最初の日本人の一人とされるジョン万次郎を主人公としたドラマになる。

脚本はNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などを担当した藤本有紀氏で、2027年放送の「逆賊の幕臣」に続き幕末が舞台。2年連続で幕末が題材の大河ドラマになるのは、1967年の「三姉妹」と1968年の「竜馬がゆく」以来、60年ぶりで話題を集めている。

ここ最近では視聴率が低下してピンチを迎えている大河ドラマだが、山崎が主演を務めることで復活する可能性があると民放関係者は話す。

「現在放送中の『豊臣兄弟！』は、視聴率が伸びていないが面白いと評判です。来年は人気が高い松坂桃李さんが主演を務めますし、さらに再来年は山崎さんが主演なら若い世代の視聴者も獲得できる可能性が高いです。NHKが本気を出してきたと、話題になっています」

期待がかかる山崎だが、現在では映画や配信作品への出演が続き、地上波の連続ドラマは2022年放送のTBS系日曜劇場「アトムの童」以来となる。SNSでは久しぶりに山崎の演技がテレビで見られると、喜びのコメントが数多く投稿されているところだ。

そんな山崎だが、今回の大河主演という大役を勝ち取った裏には、あの人気女優との破局も大いに関係しているだろうとテレビ関係者が明かす。

「山崎さんは、女優の広瀬すずさんとの熱愛が2022年に報じられました。その後、結婚秒読みとまで言われていましたが、2025年3月に『女性セブン』（小学館）が2人は破局しているとスクープしています。この破局が、大河主演に抜てきされた理由の一つだと言われています。NHKでは、もっとも力を入れている大河ドラマの主演は、さまざまな身体検査をしてから決定しています。その中で、制作発表から放送が終了するまで、熱愛や破局、結婚や離婚など大きな発表がないように事務所に要請します。山崎さんは、広瀬さんとの交際が長く続いていたので、これまでは大河主演の候補から外されていたと言われています。昨年、破局したことで、NHKも安心してキャスティングしたようです。広瀬さんと別れてフリーになった山崎さんは合格点をもらったといううわさです」（民放関係者）

悲しい別れを乗り越え、大河ドラマ主演というビッグチャンスをつかんだ山崎。くれぐれも、放送が終了するまで、NHKが嫌がる女性スキャンダルは起こさないように注意してほしい。