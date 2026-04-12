【国際親善試合】アメリカ代表 2−1 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）

【映像】「頭利きFW」の秀逸ヘディング弾

待望のゴールはまさに期待通りの一撃だった。なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の“頭利き”として知られるFW植木理子が、得意のヘディングで世界女王アメリカの牙城を破った。

日本時間4月12日、なでしこジャパンはアメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。3月にAFC女子アジアカップ優勝を飾ったが、4月2日にニルス・ニールセン監督が電撃退任となり、狩野倫久監督代行の指揮の下でパリ五輪金メダルの現世界王者とのアウェー3連戦の1試合目を迎えた。

その“再スタート”の一戦は、開始早々の9分に失点すると、48分にもネットを揺らされて2点ビハインドの展開。そんな沈んだ空気を打ち破ったのがアジアカップ得点王の植木をはじめMF林穂之香、MF浜野まいかと、後半から途中出場でピッチに立った3選手だった。

61分、中盤で林がボールを持ち運んで右にパスを送ると、浜野がボックス右外からダイレクトでクロス。これは相手にクリアされたものの、ゴール前まで走り込んでいた林が頭で前に送ると、待ち構えていた植木がヘディングで押し込んだのだ。

「どんな時でもゴールを狙っていることが自分の良さ」

FIFAランキング2位の相手に押されている中で生まれた追撃弾にはファンも熱狂。ABEMAのコメント欄やSNSでは、ゴールを喜ぶ歓喜の声と共に、「利き足頭」「さすが植木」「さすが頭利き」「利き頭」「やっぱり植木はストライカーなんよ」と、ゴールを決めた植木の“ヘディング”弾に関するコメントが数多く寄せられた。

植木は試合後にABEMAのインタビューで、ゴールシーンを振り返って「どんな時でもゴールを狙っていることが自分の良さだと思うし、良い場所にいられた。最後は得意なヘディングだったので自分らしいゴールだったと思います」と、“頭利き”を公言する彼女らしいコメントを残している。

なお、なでしこジャパンの反撃はここまでで、3連戦の初戦は黒星スタートに。次戦は日本時間4月15日11時から再びアメリカと対戦する。「勝ちたかったです。あと2戦は勝ち越したいです」と振り返った植木の活躍に改めて期待したい。

（ABEMA／なでしこジャパン）

