東京都は、あす１３日から物価高騰の影響を受ける子育て世帯への臨時支援策として、１５歳未満の子供１人につき１万１０００円を支給する「子育て応援＋（プラス）」の給付を開始する。

今回の支援策は、都独自の「東京アプリ生活応援事業」の対象外となる中学生以下の世帯を補完するもの。実質賃金の低下が続く中、家計への負担を軽減し、切れ目のない支援を行う。既に実施されている都の給付金事業「０１８サポート」のシステム基盤を活用し、３月１５日までに申請を済ませている世帯に対しては「一度の手続き」かつ「プッシュ型（自動支給）」で実施される。

対象世帯は改めて書類を提出する必要がなく、１３日以降、順次登録済みの口座へ振り込まれる。原則として４月末までに支給が完了する見通しだ。支給対象は、生年月日が２０１２年（平成２４）年４月２日から２７年（令和９年）４月１日までの都民。ただし、２６年（令和８年）２月から、２７年（令和９）年４月の間に１５歳（高校生相当）を迎える子供については、別途「アプリ生活応援事業」の対象となるため、今回の給付からは除外される。

今後の申請について現時点で「０１８サポート」を申請していない世帯についても、今後新たに申請を行うことで、サポートの初回支給分と併せて１万１０００円が支給される。支給は今後、８、１２、来年４月の年３回の予定。

【支給概要まとめ】

▼支給額 子供１人につき一律１万１０００円（１回限り）

▼対象者 平成２４年４月２日〜令和９年４月１日生まれの都民

▼開始日 令和８年４月１３日より、順次振込

▼申請方法 既申請者は不要（未申請者は０１８サポートの申請が必要）