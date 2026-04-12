「Ｍ！ＬＫ」の山中柔太朗が１１日までに自身のＳＮＳを更新。インスタグラムのフォロワーが１００万人を突破したことを報告した。

山中はインスタグラムを更新し、「１００万人本当にありがとう！！！いつも皆さんに協力してもらって、本当に感謝しています。たくさん恩返しできるように頑張ります。いつも本当に本当にありがとう！！！！！」とつづると、巨大なチョコドームを乗せたジョッキを手にしたメンバーの佐野勇斗とのショットを披露した。

この投稿にはサッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんから「おめでとう がんばって追いつきます」とコメントが寄せられたほか、ファンからは「ずっと大好きです」「柔ちゃん１００万人おめでとう！！恩返しどころかいつもたくさんの幸せありがとうだよ〜。これからもよろしくね」「おめでとうーこれからもずっとついていくよ」「魅力が広まって嬉しい」「今日はお洋服チョコまみれならなくて良かったねー！笑」「目指せ２００万人！！」「もっとＢＩＧな存在になってもずっとずっと大好きです」「チョコドーム成功おめでとう」などの声が寄せられている。