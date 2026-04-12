ママ友が「ホテルでバスタオルを汚したら“3000円”請求された」と言っていました。クリーニング代として利用者が負担するケースもあるのでしょうか？

ホテルでタオルを汚すと“3000円”請求される？

せっかくの旅行中、ホテルのバスタオルを汚してしまい、後から高額な請求が来たら……と不安になる方もいるかもしれません。結論として、内容や汚損の程度によっては、3000円程度の費用が請求されるケースも、ホテルの対応として一定程度想定されるものといえます。

多くのホテルには「宿泊約款（しゅくはくやっかん）」というルールが設けられています。

例えば、国土交通省が公開している「モデル宿泊約款」の第18条には、「宿泊客の故意又は過失により当ホテル（館）が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル（館）に対し、その損害を賠償していただきます」と明記されています。

タオルやシーツなどに、通常の洗濯で落ちない特殊な汚れが付着した場合、状況によっては交換や特別清掃が必要となり、その実費が損害賠償として請求される可能性があります。



弁償が必要なのはどんなとき？

では、どのような汚れが請求の対象になるのでしょうか。特に注意が必要なのは、以下の3つのケースです。



（1）染料による汚損

自宅でのヘアカラーをホテルで行い、タオルや枕カバーに色が移った場合などです。これは通常の洗濯では落ちにくく、「破棄（買い替え）」や特別処理の対象となる可能性があります。



（2）油性・特殊なシミ

油性マジック、靴墨、あるいは大量の血液や嘔吐物などが付着し、特殊洗浄や交換が必要になるケースです。



（3）禁止行為に伴う汚損

禁煙ルームでの喫煙によりカーテンや寝具に臭いが染み付いた場合など、状況によっては数万円単位の清掃費や損害賠償を請求されることがあるようです。

バスタオルにかかる費用は、洗濯方法や備品の仕様、ホテルごとの運用方針によって異なります。ホテルが請求する金額には、単なるクリーニング代にとどまらず、交換費用や特別清掃費、再手配に要する実費などが含まれている場合もあります。



クリーニング代だけじゃない？ ホテルが「追加料金」を請求する理由

タオル1枚で3000円という金額に対して高いと感じる方もいるかもしれませんが、ホテル運営におけるコスト構造を踏まえると、その金額の背景について理解できる側面もあります。

ホテルのリネン管理は、外部の専門業者に委託されている場合があります。通常の汚れであれば、決まったルートで洗浄・仕上げされます。しかし、特殊な汚れがあると仕分けや特別処理が必要になり、内容によっては追加費用が発生することがあります。

また、もし汚れがカーペットなどに移っている場合、汚損の程度によっては専門の清掃業者による対応が必要になり、その費用は数万円に及ぶこともあるようです。



万が一汚したときは「即連絡」が鉄則！ トラブルを防ぐためのマナー

もしバスタオルやシーツを汚してしまった場合、どうすればよいのでしょうか。まず、汚れが付着した際に行うべきことは、乾いたタオルやティッシュで水分を吸い取ることです。

このとき、擦らないことが重要です。擦ると汚れが広がったり、繊維に定着しやすくなったりするためです。最も大切なのは、応急処置を行ったうえで、できるだけ早くフロントへ連絡することです。汚れを隠したままチェックアウトすることは避けましょう。

後から発覚した場合、原因確認や連絡に手間がかかり、損害の程度によっては賠償の対象になることがあります。事実関係を正確に伝えることが、不要なトラブルを回避するうえで有効といえるでしょう。



出典

国土交通省 モデル宿泊約款 第18条（宿泊客の責任）（6ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー