米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」（カナダ・エドモントン）が１１日（日本時間１２日）に放送され、ＡＥＷインターナショナル王者のオカダ・カズチカ（３８）がマイロン・リードの挑戦を退け防衛に成功した。

前週のＣＯＬＬＩＳＩＯＮでラスカルズ（リード＆ザッカリー・ウェンツ＆デズモンド・エグゼビエ）との遺恨が勃発したオカダはこの日、インターナショナル王座の防衛戦に出撃。場外への断崖式スタナーなど、リードの華麗な動きに翻弄され苦戦を強いられる。

それでもスワンダイブ式のファイヤーバードスプラッシュは膝で迎撃して決定打は許さない。高度な切り返し合戦から、ツームストーンパイルドライバーを発射し形勢逆転に成功。最後はレインメーカーで３カウントを奪ってみせた。

試合後のリング上ではドン・キャリスとランス・アーチャーに勝利を祝福され、ベルトを指差して勝利を誇示した。オカダはＰＰＶ「ＡＥＷ ＤＹＮＡＳＴＹ」（１２日＝同１３日、カナダ・バンクーバー）で、ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）とタッグを組んでヤングバックス（マット＆ニック・ジャクソン）との対戦が決定している。幾度となく仲間割れしドン・キャリス・ファミリー内で不和が続いていた竹下とのコンビが機能するのか、世界有数のタッグチームに勝利を収めることができるのか、注目が集まる。