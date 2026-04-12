お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平さんが、4月10日にYouTubeチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」に動画を投稿し、7台目となるトヨタ「GRヤリス」の納車を報告しました。

撮影はトヨタモビリティ東京 GR Garage 東京深川の協力のもと行われました。



【写真を見る】【 チョコプラ・長田庄平 】 自身7台目の愛車「GRヤリス」納車を報告 マットブラックのフルラッピング 「めちゃくちゃかっこいい」と大興奮





動画では、長田さんとシソンヌ・長谷川忍さんが出演する同チャンネルのスピンオフ企画「長谷川長田のセカンドガレージ」の一環として納車式に臨む様子が収められています。







納車された車体は深い黒色で、鋭いヘッドライトや大きなフロントグリル、リアウィングが特徴のGRヤリス。







長田さんは車を目にするなり「うわ、かっこよ」と声を上げ、ホイールやGRロゴ入りのキャリパー、シフトノブなどのディテールに次々と感激。エンジン始動時にはその音と迫力に「めちゃくちゃかっこいいわ」と興奮した様子を見せました。







ディーラースタッフからは、ターボ・ブーストやGモニターなど複数の情報を同時に表示できるメーター機能についての説明も受けました。







また、バルブキャップにGRロゴが入った遊び心あるカスタムパーツも採用されており、長田さんは「かわいい」と喜んでいました。







納車に立ち会った長谷川さんは、注文は去年の年末に行ったと振り返り、「待ち遠しかったです」とコメント。長田さん自身も「やっと来た」と待ちわびた様子でした。







その後、長田さんはGRヤリスをラッピングスタジオに持ち込み、マットブラックへのフルラッピングを施工。ラッピング完成後の車体を目にした長田さんは「めちゃくちゃかっこいい」「これはいかつい」と大興奮。「私のGRヤリスマットブラック完成です」と宣言し、「いろいろ走り回りたい」と今後の活用に期待を膨らませていました。









この投稿に「7台目おめでとうございます」「ラッピングのカラーリング格好良すぎです」「これから益々ガチガチにドレスアップして下さいね」「買ったんかい」「買いすぎやて」「また？買ったの？」「駐車場たります？」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】