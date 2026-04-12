佐藤恵允も手応え「“みんなで守っている”という感覚があります」。高まる守備の強度。FC東京は百年構想リーグで主役になれるか

佐藤恵允も手応え「“みんなで守っている”という感覚があります」。高まる守備の強度。FC東京は百年構想リーグで主役になれるか