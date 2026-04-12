元NMB48でモデルの上西怜（24）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。私服オフショットを投稿した。

「4月10日でNMB48を卒業して1年でした」と記し、淡いベージュのロングコートファッションを披露。黒のトップス、デニム姿でドリンクを片手に持ち、バッグを斜めがけにしたコーディネートで笑顔を見せた。

「あっという間の一年。アイドル時代とはまた違った『楽しい』『幸せ』をたくさん感じて過ごしています 『やりきった！悔いはない！』と自信をもって言えても、NMB48での楽しかった9年を振り返って『未来の私が後悔してしまうんじゃないか』と言う不安は卒業するまでずっとありました。だけど、そんな不安はすぐに消えました」と心境をつづり、「まだ一年しか経ってないけどNMB48での思い出があるからこそ そして、ファンの皆さんがいてくださるから 今も変わらず幸せに過ごせています いつも本当にありがとうございます！ 皆さんも幸せでありますように願っています そして、その幸せの一部に私も入っていたら嬉しいです」と感謝の気持ちを伝えた。

ファンやフォロワーからも「めちゃくちゃ可愛い〜」「最上級にお似合い」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はBリーグ1部（B1）大阪エベッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。