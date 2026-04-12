横浜流星、『コナン』作者・青山剛昌氏から贈られたイラスト入り色紙を紹介 “粋なメッセージ”にファン歓喜「素敵」「青山先生ありがた山でございます」
俳優の横浜流星が11日、自身のインスタグラムを更新。同日行われた劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の舞台あいさつに出席したことを報告し、江戸川コナンとの2ショットや原作者・青山剛昌氏から贈られた手描きイラスト入りの色紙などを紹介した。
【写真】“粋なメッセージ”が記された『コナン』作者・青山剛昌氏からのイラスト入り色紙 ※5枚目
本作は劇場版シリーズ第29弾として10日より公開。舞台あいさつの会場では、公開1日目で観客動員数73.9万人、興行収入11.3億円を突破し、前作超えの大ヒットスタートを切ったことが伝えられた。
なお、横浜は物語のキーパーソンとなるエンジニア・大前一暁（おおまえ・かずあき）役で出演しており、今回が声優初挑戦となった。
投稿では「世代を超え長く愛されている作品に携わらせていただけるということで、失礼のないよう敬意を払って臨み、自分の出来る限りのことはやりました」と振り返り、「コナンがお好きな方はもちろん、そうでない方々にも楽しんでいただける作品になっています」と紹介した。
青山氏から贈られた色紙には、自身が演じた大前とコナンのイラストが描かれており、「素敵な声 有り難山のとんびがらすでございます!!」と大河ドラマ『べらぼう』で主演を演じた横浜への遊び心あふれる感謝の言葉も記されていた。
コメント欄には「初日観に行きました 流星くん演じる大前一暁さん違和感なくて素晴らしかったです」「大前さんの声とっても素敵でしたよー」「コナンくんとのツーショット可愛い 色紙も素敵」「青山先生からの色紙貴重ですね！」「青山先生からの色紙のコナンくんのコメント『ありがた山のとんびがらす』うれしいですね」「青山先生からの色紙にべらぼう感じさせてもらえて、青山先生ありがた山でございます」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】“粋なメッセージ”が記された『コナン』作者・青山剛昌氏からのイラスト入り色紙 ※5枚目
本作は劇場版シリーズ第29弾として10日より公開。舞台あいさつの会場では、公開1日目で観客動員数73.9万人、興行収入11.3億円を突破し、前作超えの大ヒットスタートを切ったことが伝えられた。
投稿では「世代を超え長く愛されている作品に携わらせていただけるということで、失礼のないよう敬意を払って臨み、自分の出来る限りのことはやりました」と振り返り、「コナンがお好きな方はもちろん、そうでない方々にも楽しんでいただける作品になっています」と紹介した。
青山氏から贈られた色紙には、自身が演じた大前とコナンのイラストが描かれており、「素敵な声 有り難山のとんびがらすでございます!!」と大河ドラマ『べらぼう』で主演を演じた横浜への遊び心あふれる感謝の言葉も記されていた。
コメント欄には「初日観に行きました 流星くん演じる大前一暁さん違和感なくて素晴らしかったです」「大前さんの声とっても素敵でしたよー」「コナンくんとのツーショット可愛い 色紙も素敵」「青山先生からの色紙貴重ですね！」「青山先生からの色紙のコナンくんのコメント『ありがた山のとんびがらす』うれしいですね」「青山先生からの色紙にべらぼう感じさせてもらえて、青山先生ありがた山でございます」など、さまざまな反響が寄せられている。