東京・品川区の大井競馬場に隣接する駐車場でほぼ毎週末行われている「Tokyo City Flea Market」。日本最大級のフリーマーケットを訪れる来場者の約4割が外国人観光客とのこと。そこで、外国人が日本のどんなものに興味を持っているのか、魅力を感じているのかを取材しました。

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■海外からの観光客に人気の巨大フリーマーケット

東京・大井競馬場に隣接する駐車場でほぼ毎週末、開催されている「Tokyo City Flea Market」。出店数はおよそ700、日本最大級といわれています。

売られているのは、古着をはじめ…

アメリカから来た人「バッグを1万円で買いました」

中古のバッグやインテリア雑貨、もう動かない家電まで、あらゆるものが並びます。

■「これは絶対買わなきゃ！」

会場で出会ったのは、オーストラリアから来たヘイデンさん。

ヘイデンさん「オーストラリアにはないようなかっこいい服を探しています。お店で買うよりずっと安いから」

来場者のおよそ4割が外国人というこのフリーマーケット。ヘイデンさんは、前日にインターネットで調べてやってきたそうです。

さっそく見つけたのは…

ヘイデンさん「デニムベスト！」

1000円で売られていたデニムベスト。

ヘイデン「オーストラリアだとデニムは日本より高い。オーストラリアの古着店だと2000円はします」

すると、その場で試着し…

ヘイデンさん「これは絶対買わなきゃ！シャツとも合ってる」

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迷わず購入。

ヘイデンさん「いいもの見つけた！やったー」

さらに、目にとまったのは…

シャツにプリントされていた日本語。

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ヘイデンさん「どういう意味？」

気になる！班「ライスフィールドマシン？」

ヘイデンさん「Oh! Really!? COOL! COOL! COOL!」

漢字入りの服を見つけるたび大喜び。

日本が大好きだというヘイデンさん。

ヘイデンさん「多くの国を旅してきたけど、日本が一番落ち着きます」

ただ、初めて目にするものもたくさんあって気になるものを見つけるたび…

ヘイデンさん「これは何？」

気になる！班「こけし」

ヘイデン「コケシ？」

気になる！班「伝統的な人形」

ヘイデンさん「これはなんだ！？」

気になる！班「キセル。喫煙用のパイプ」

ヘイデン「かっこいい！」

ヘイデンさん「安いものから高いものまでいろいろあって面白い。みんなきっと驚きを求めてここに来るんだと思います」

■どう使うのかわからない…「わからないのが面白い」

どう使うのかわからないようなものが売られているのもフリーマーケットの魅力。

気になる！班「これって誰のサイン？」

店員「わからない、わからないのが面白い」

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別のお店では、こんなものも…。大きな松ぼっくりが300円。

気になる！班「結構売れるんですか？」

店員「出る出る。クリスマスの時ツリー作ったりする」

■羽織にハマっているフランス人女性は…

羽織を探していたのは、フランスから来たシャノンさん

シャノンさん「似合ってる？」

気になる！班「とてもいいです！」

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羽織にハマっていて、フランスでも普段から着て楽しんでいるそうです。

日本滞在中、ここに来るのは2回目なんだとか。悩んだ末…黄色とピンクの羽織を合計4000円で購入しました。

シャノンさん「イェーイ。（日本語で）安い。色がとてもかわいいです。私にあっていると思います」

お箸を買ったこちらの方は…

気になる！班「お箸は使える？」

アメリカから来た人「very good」「気に入ったのは…カラフルでニッポンのお土産として友達に配りやすいところです」

その他にも、浮世絵のレプリカや掛け軸など…日本らしいお土産を求めて、多くの観光客が思い思いの買い物を楽しんでいました。

スイスから来た人「イタリアやドイツなど世界中のフリーマーケットを巡っているけど、ここが一番です」

■「日本人はモノを大切に使っていて…」

再び、オーストラリアから来たヘイデンさん。

会場を回る中、見つけたのは…

ヘイデンさん「見てよ！おぉ尺八！」

なぜか尺八、と日本語で。すると、思わず手に取って…

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店員「おいおい、たいしたもんだ」

気になる！班「尺八吹いたことは？」

ヘイデンさん「ない！ 初めて！美しくて特徴的な音色ですね。演奏させてくれてありがとう」

実は音楽が趣味だそうで、フルートの経験もあり、以前から尺八に興味があったんだとか。

ヘイデンさんがこの日買ったのは、デニムベスト、シャツ、パイプ、帽子の4点。合計7500円でした。

ヘイデンさん「他の国と違って、日本の中古品は新品と同じくらい長く使えます。日本人はモノを大切に使っていて、それを引き継いでいるからなんだと思います」

（4月9日放送『news every.』より）