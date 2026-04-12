CUTIE STREET桜庭遥花、ME:I・KEIKO（清水恵子）とのプリクラ公開にファン歓喜「友情がずっと続いてて嬉しい」「最高の2ショット」
【モデルプレス＝2026/04/12】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の桜庭遥花が4月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）のKEIKO（清水恵子）とのプリクラを公開した。
【写真】「日プ女子」出身アイドル2人「胸アツすぎる」可愛すぎる密着プリクラ
桜庭は、KEIKOと撮ったプリクラを複数枚投稿。黒のショートジャケット姿の自身と黒のレザーのライダースジャケットを着たKEIKOが寄り添い、ハートポーズやネコのポーズなどのお揃いのポーズを撮っている仲睦まじいプリクラを公開した。また、イチゴ飴を持って上目遣いでカメラに視線を向けているKEIKOの写真も投稿している。
2人は、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」（日プ女子）に参加しており、ME:Iは同オーディションから誕生。桜庭はファイナリストだった。
この投稿に、ファンからは「友情がずっと続いてるの嬉しい」「仲良しでほっこり」「2人ともおしゃれ」「胸アツすぎる」「最高の2ショット」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆桜庭遥花、KEIKOとのプリクラ公開
桜庭は、KEIKOと撮ったプリクラを複数枚投稿。黒のショートジャケット姿の自身と黒のレザーのライダースジャケットを着たKEIKOが寄り添い、ハートポーズやネコのポーズなどのお揃いのポーズを撮っている仲睦まじいプリクラを公開した。また、イチゴ飴を持って上目遣いでカメラに視線を向けているKEIKOの写真も投稿している。
◆桜庭遥花とKEIKOのプリクラに反響
この投稿に、ファンからは「友情がずっと続いてるの嬉しい」「仲良しでほっこり」「2人ともおしゃれ」「胸アツすぎる」「最高の2ショット」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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