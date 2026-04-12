登録198万人YouTube「プリンセス姫スイートTV」ひめちゃん、大学中退で“新たな道”を発表 「初めてお酒」姿にも反響
チャンネル登録者数198万人のYouTubeチャンネル「プリンセス姫スイートTV」のひめちゃんが、12日までに公開した動画を通じ、“新たな道”に進むことを明かし、大学中退を発表した。
【動画】「プリンセス姫スイートTV」ひめちゃん、大学中退で“新たな道”を発表＆初めてお酒を飲む姿
動画は、ひめちゃんが、パパ、おうくんと3人が出演。ひめちゃんが「私の今後の人生について決めたこと、話し合ったことを今回皆さんにお伝えしたいと思います」と語り、「結論からいいますと、私、大学をやめることにしました。なぜかと言うと、今後、私やりたいことができました」と伝えた。
パパは「ずっと悩んでいたんだよな」「ひめちゃんが決めたことだしさ」などとエールを送った。
ひめちゃんは本格的に創作活動に専念するという。YouTube活動にも新しい展開。サブチャンネルをゲーム実況の「プリ姫ゲームズ」に改め、ひめちゃんが動画編集などを手がけるという。
また、ひめちゃんは20歳になり「初めてお酒を飲みました」動画も公開しており、ファンからは「ついにお酒が飲める年になったのか……時の流れが早いな……」「まじで時の流れって早いね、、ひめちゃんが十才くらいから見てたけどもうお酒か、、」など、多数の声が寄せられている。
【動画】「プリンセス姫スイートTV」ひめちゃん、大学中退で“新たな道”を発表＆初めてお酒を飲む姿
動画は、ひめちゃんが、パパ、おうくんと3人が出演。ひめちゃんが「私の今後の人生について決めたこと、話し合ったことを今回皆さんにお伝えしたいと思います」と語り、「結論からいいますと、私、大学をやめることにしました。なぜかと言うと、今後、私やりたいことができました」と伝えた。
ひめちゃんは本格的に創作活動に専念するという。YouTube活動にも新しい展開。サブチャンネルをゲーム実況の「プリ姫ゲームズ」に改め、ひめちゃんが動画編集などを手がけるという。
また、ひめちゃんは20歳になり「初めてお酒を飲みました」動画も公開しており、ファンからは「ついにお酒が飲める年になったのか……時の流れが早いな……」「まじで時の流れって早いね、、ひめちゃんが十才くらいから見てたけどもうお酒か、、」など、多数の声が寄せられている。