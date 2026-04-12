俳優の伊藤淳史（42）が11日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。人生の転機を語った。

この日は密着のためドイツ・ベルリンへ。伊藤がドイツを訪れるのは16歳の時に主演映画「独立少年合唱団」でベルリン国際映画祭に参加して以来、26年ぶり。26年ぶりに映画祭の会場を訪れ、「（お客さんと）一緒に見て、終わった後に凄い皆さんが拍手をしてくださった」と懐かしんだ。

子役としてデビューした伊藤。フジテレビ「とんねるずのみなさんのおかげです」のチビノリダー役をはじめ、幼少期から数々のバラエティやドラマに出演していた。

「独立少年合唱団」出演当時の自身について「みんなが知ってくれている感じだったんですよ。日本では」と回想。その上で、「こういうところに来て、“この日本人誰？”みたいな。誰が出ているから見るとか一切なし。それにこういう大きい映画祭に来てくださる方ってやっぱり目が厳しいと思う。本当に作品の力というか作品の魅力を皆さんが認めてくれた。それは僕の中で凄く大きかったですね」と語った。

ベルリン国際映画祭での経験は伊藤の人生の転機になったという。「『独立少年合唱団』という作品が自分がこの仕事を続けていこうって。これがなかったらって思うと、この仕事を続けていなかったかもしれない。本当に大きいですね」と感慨深げに語った。