【桜花賞／大口投票】リリージョワに高額連発で複勝「600万円」超　“2強”も含めてビッグマネー乱舞

第86回の大口投票は、前売りから2強の様相。

当日正午の段階でドリームコアが単勝3.1倍で1番人気に推され、スターアニスが2番人気3.3倍で続くが、ここは時間帯によって前に出る馬が変わる状況。以下、アランカールが6.8倍の3番人気、リリージョワが8.4倍で4番人気と続き、ここまでがオッズ一桁。

■リリージョワに5分で複勝600万円超

前売りから投票は2強に集中。朝イチ9時20分頃にドリームコアへ複勝約120万円が入ると、続く10時頃に再度複勝約110万円のおかわり。それに呼応するかのように10時10分頃に今度はスターアニスへ複勝約140万円が投下された。午後になっても変わらず投票先は二強へ。14時40分にスターアニスへ複勝約130万円が入ると、10分後には単勝約100万円と立て続けの投票。15時45分頃には単勝約200万円、さらにこの日の最高額である単勝約230万円が21時20分頃に確認された。

一方、ドリームコアにも15時5分頃に単勝約100万円、17時10分頃にも複勝約120万円が入り、19時30分頃と21時45分頃にも投票があり、深夜の23時40分にはリリージョワに複勝約150万円の投票があった。

一夜明けた日曜の高額投下も人気2頭に集中。ドリームコアには午前9時15分頃の複勝約340万円を皮切りに、9時40分頃には複勝約220万円、10時10分頃には複勝約410万と金額は上昇。スターアニスにも9時20分頃の複勝約450万円、9時55分頃には単勝約250万円、10時55分頃には複勝約500万の高額投票があった。

また3人気のアランカールに目立った大きな投票はなく、リリージョワには11時35分頃に複勝約260万円、11時40分頃には複勝約350万円と5分間で600万円超と2強を猛追している。

午後にはより活発な投票が予想され、スターアニスとドリームコアが投票額をどこまで伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。