【ラ・リーガ】ソシエダ3−3アラベス（日本時間4月11日／アノエタ）

【映像】久保建英の帰還に観客総立ち＆大歓声

待ちに待ったシーンに、世界中のファンが歓喜した。ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が83日ぶりに負傷明けのピッチに立つと、ホームに詰めかけたサポーターが立ち上がって拍手で迎え入れ、ネット上でも多くのファンが喜びの声を寄せている。

日本時間4月11日、ラ・リーガの第31節でソシエダはホームでアラベスと対戦。この試合の注目の一つは、チームを支える背番号14の登場タイミングだった。久保は1月18日の第20節バルセロナ戦の左太もも裏負傷により離脱。前節レバンテ戦はベンチ入りしたものの出番はなく、今節の出場が期待されていた。そんな中、待望の瞬間は後半に訪れた。

2―2の同点で迎えた54分、背番号14が交代ゾーンに現れると、スタジアムのファン・サポーターはスタンディング・オベーションで日本代表MFの登場を迎えた。そしてMFブライス・メンデスとの交代でピッチに入るとその歓声と拍手は一層大きなものとなっていた。

このシーンにはファンもSNSでリアクションを寄せ、「久保くんピッチに帰ってきた」「タケキターーー！」「待っていたよたけちゃん」「久保おかえり」「おかえり深刻なタケ不足でしたよ」と帰還を喜び、「久保に拍手喝采」「久保が入ったとき会場の歓声のトーンがワクワク感あふれて一段上がってた」「愛されてるな」と、登場シーンにも感極まっている様子だった。

そして、久保は登場だけでは終わらなかった。交代からわずか6分後の60分にヘディングで勝ち越し弾をアシスト。チームメートにも大きな歓喜で出迎えられた。

なお、試合はそのまま久保の決勝点アシストで終了かと思われた95+8分にまさかの失点。久保は復帰戦を勝利で飾ることができず、試合は3―3の引き分けに終わった。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）