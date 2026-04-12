パキスタンの首都イスラマバードを訪問中のバンス米副大統領は１２日、イランとの戦闘を終結するための協議を打ち切ると表明した。

バンス氏の記者団に対する発言要旨は以下の通り。

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我々は２１時間にわたる協議でイラン側と多岐にわたる実質的な議論を交わした。それが良いニュースだ。悪いニュースは合意に至らなかったという点だ。米国にとってというより、イランにとってはるかに悪いニュースだと思う。

従って我々は合意に至らないまま、米国へ帰る。我々は「レッドライン」（譲れない一線）が何か、どの点は譲歩する用意があるか、どの点は譲歩しないかを極めて明確に示した。イラン側は我々の条件を受け入れないことを選択した。

議論の詳細には立ち入らない。だが、我々はイランが核兵器を追求しないことや、核兵器を速やかに得ることを可能にする手段も持とうとしないことについて、明確な確約を必要としている。それが米国大統領の中核となる目標であり、今回の交渉を通じて達成しようとしたことだ。

イランの核計画、具体的には以前保有していたウラン濃縮施設などは既に破壊された。だが、単純な疑問として、我々はイランが核兵器を開発しないという、根本的な意思表明を確認できているか。今とか、これから２年とかでなく、長期にわたるものだ。我々はそれをまだ確認できていない。確認できることを望む。

我々は柔軟に対応し、かなり譲歩した。トランプ大統領から、誠意をもって合意を得るため最善を尽くせと言われてきた。我々はそうしたが、残念ながら進展させることはできなかった。

当然、（協議中も）我々は大統領と絶えず話をしていた。何回、話をしたかは分からない。

我々は、非常にシンプルで、最終的かつ最善の提案となる合意案を持って、ここを去る。イラン側がこれを受け入れるかどうか、様子を見ることになる。