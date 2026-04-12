オリエンタルラジオ藤森慎吾（43）が12日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。自らの芸風であるチャラ男ワードを禁句にすると発言した。

4月7日、東京・中央区が「（人形町で）帰宅中の女子高生を見てウィンクした男性がいるという不審者情報がありました」とSNSに投稿した情報が波紋を広げたことについて、中央区は追加情報として「女子高生はニヤニヤしながら近づく男性に、すれ違いざまにウインクされ、身の危険を感じ警察に相談したとのことでした」と情報更新した。

このことについてMC田中裕二は「藤森くん、お子さんはまだ小さいと思いますけれども、のちのちこういうことがあったら…」と意見を求めた。

藤森は「2歳半ですけれども…ウインクってのはあれですけど、妻もベビーカーを押してて、（ベビーカーの）日よけの中をおじさんが向こうから来てのぞき込むように来たとか、そういう人もたまにいたりして、怖い思いをしたという話を聞くから…仮にウインクして、ストーカーにならないとは言い切れない。ちゃんと考えないといけないと思う」と話した。

太田光は「柳沢慎吾ちゃんなんかはウインクしたりしてる」と柳沢の芸風についてからめて話した。田中裕二は「あれはカメラに向かってやってるからね」とツッコミ。ここで藤森は「女の子に『カワイイね』っていうのをやめようと思います。これも危険なラインですよね。おじさんの『カワイイね』はダメだな」と自らの芸風を封印する発言をした。