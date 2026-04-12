Novel Coreが、4月3日(金)に放送されたテレビ東京『超超音波』でTV初披露した「Mountain Top」（アニメ『刃牙道』EDテーマ）のSONIC LIVE映像を公開した。

新曲「Mountain Top」は、共同制作者のJUGEMをプロデューサーに迎え、アニメ『刃牙道』のエンディングテーマとして書き下ろされた。ロックを基軸にロックやヒップホップをはじめとする多彩なNovel Coreのルーツを融合させた、ハードで緊張感のあるミクスチャーサウンドの上で、“強さ”と“戦う理由”を描き出す本楽曲は、「努力する者は、楽しむ者には勝てない」というテーマに、頂に立つ者が背負う孤独や犠牲、その先に広がる景色を重ねながら、山頂に近づくほど酸素が薄くなるような“強さの代償”をタイトルに投影する。

https://youtu.be/M0sndPAZhvI

アニメの世界観を落とし込んだ言葉のギミックと、緊迫感を帯びたトラックが生む高揚感の中で、鋭く畳みかけるラップとエモーショナルな歌唱が交錯し、強さの本質を鮮烈に突きつける1曲に仕上がっている。

また、Novel Core本人が手がけたリリックビデオも公開されている。こちらは楽曲の世界観を、映像と書で鮮烈に描き出した作品で、伝説の剣豪・宮本武蔵の復活を描く『刃牙道』の物語と重なる和のテイストをまといながら、リリックと鼓動がシンクロする映像となっている。

◾️＜PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026＞ ・2026年4月15日（水）東京・恵比寿LIQUIDROOM

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3月20日（金）12:00〜

https://eplus.jp/novelcore/