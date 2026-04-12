柏木由紀子78歳、白のデニムパンツ姿で 美スタイル全開！ 「素敵すぎる」「可愛い」
女優の柏木由紀子が12日までにInstagramを更新。カジュアルな装いで美スタイルを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】柏木由紀子78歳が「スタイル抜群」「素敵」 オシャレなコーデの数々（7枚）
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。昨年4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
そんな彼女が投稿したのは愛犬とのオフショット。写真には、ニットカーディガンとデニムパンツで佇む姿や、そこに大判スカーフをあわせたコーディネートが収められている。ファンからは「素敵すぎる」「可愛い」「綺麗で美しい」などの声が集まった。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
【写真】柏木由紀子78歳が「スタイル抜群」「素敵」 オシャレなコーデの数々（7枚）
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。昨年4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
そんな彼女が投稿したのは愛犬とのオフショット。写真には、ニットカーディガンとデニムパンツで佇む姿や、そこに大判スカーフをあわせたコーディネートが収められている。ファンからは「素敵すぎる」「可愛い」「綺麗で美しい」などの声が集まった。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）