2016年4月の熊本地震から10年です。熊本大学の竹内裕希子教授は、熊本地震での避難所運営を経験した自主防災組織や学校へのヒアリング調査から「避難所初動運営キット」を開発しました。ヒアリングで、避難所の開設と初期の運営に課題が集中していたことが明らかになったためです。大災害では、避難所に大勢の住人が来ます。受付、避難スペースの割り当てと誘導、トイレの案内など作業は膨大です。その時に準備をしては追いつきません。誰が運営者であるのかも明確でない中で、住人は不安もあってイライラ。そこで避難所の立ち上げをスムーズにできるようにグッズを1つの箱にセットし、平時に話し合いの場を設けようというわけです。

避難所初動運営キット

避難所初動運営キットは、文房具、標識、スタッフ用腕章、メガホン、軍手など最低限の25点で構成されています。

内訳は…

・「トイレ」「火気厳禁」「土足禁止」「禁煙」などを示したA4判の案内標識

・ロープ

・軍手

・腕章

・メガホン

・ボールペン

・フェルトペン

・カッターナイフ

・レジャーシート

・ポリ袋

・懐中電灯

・乾電池(単3)

・電気の延長コード＆タップ などです。

価格は、1セット約3万円＋税＋送料です。物価高のため販売価格が変わる可能性があるそうです。購入は、避難所初動運営キットの販売を取り扱うイートラスト株式会社にメールで問い合わせて欲しいということです。（検索してください）

出荷時は8割の完成度

開発した竹内教授は、キットを「8割の完成度」にしたと言います。残りの2割は、避難所を運営する地域の方が、訓練などを通して「自分たちの地域に合った避難所」を具体的に考えて準備してもらうためです。

自分たちの避難所をどんな避難所にするのか? 受付、事務局、高齢者・要支援者用のスペース、女性用のスペース、自治会の組ごとのスペースなど全体のレイアウトを考える。車避難の車両はどこにどう誘導して駐車させるのか。これらをいざ！という時に考えると、後手後手になり混乱します。

避難所のレイアウトや運営を、事前に考える機会を作る。これが「2割足りなくしてある」狙いです。防災の本質を突いた素晴らしいアイデアです。

熊本地震は教訓が多い災害

2016年の熊本地震は、教訓が多い災害です。

・4/14の地震(M6.5)を本震と思っていたら実は前震。本震は4/16の地震(M7.3)

・同じ地域で震度7が短期間に連続することもある（前震、本震いずれも益城町で観測）

・前震で多くの人が避難所に避難 早期の避難所開設の必要性が分かった

・直接死より災害関連死の方が多く、災害関連死の問題が明らかになった

・車中泊の課題が顕在化した

・住宅の耐震性能の重要性が改めて認識された などです。

「大地震」というと、とかく「南海トラフ巨大地震」など海溝型地震による「大津波」への対策に関心が行きがちです。熊本地震は、街の直下の活断層による「直下型地震(内陸型地震)」です。「激しい揺れの怖さ」を改めて知らしめました。

避難所・車中泊の避難者の把握

市町村が開設した避難所には、最大で183,882 人が避難、県人口の約1割に上りました(熊本県調べ)。余震が多いのも熊本地震の特徴で、避難施設の天井の照明が余震のたびユラユラ。

「そんな避難所はちょっと」と避難所を出て車に避難したり、そもそも避難所に入れずに自分の車に避難したりで、校庭や駐車場に車をとめて、そこで避難生活を送る被災者も多数いました。

避難者の把握は、避難所開設時から行えばいいのだが…

避難所のスタッフは、避難所内の避難者に加え、校庭や駐車場での避難者の把握に苦労したといいます。行政からの情報を避難者に伝えるにしても食料を支給するにしても、避難者を把握しておかないとできません。

受付時に記入してもらってリスト化しておけばいいのですが、いきなり大勢の人が避難所にやってきたり、学校の校庭に車が次々と来たりすると、受付作業が追い付きません。その時に、あわてて記入用の用紙を作るのはかなり大変です。

避難所は「命を守る場」です。予見できないこと、思いがけないことが起きます。運営側も被災者も精一杯です。その立ち上げ・運営が少しでもスムーズにできれば、それ以外のことに心と力を向けられます。

いつ来るかわからないその日に向けて、避難所の開設訓練を通して地域の「問題意識」を高め、また「顔の見える人間関係づくり」を行ってもらえればと思います。

このキットに頼らず自分たちで作って揃えるのもOKです。「訓練」「事前の備え」「事前の相談」「事前の情報共有」が、地域にとって大切です。

※参考

以下のサイトに避難所開設・運営のノウハウなどが掲載されています。検索してみてください。

・熊本県 地域防災活動支援プログラム

・熊本県 避難所環境改善 啓発動画1「今日からできる災害への備え方」

・熊本県 避難所環境改善 啓発動画2「今日からできる避難所の備えと資機材の使い方」

・熊本県 避難所環境改善 啓発動画3「今日からできる避難所運営の準備」

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被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。