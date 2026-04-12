桜花賞・Ｇ１が行われる４月１２日の阪神競馬場の芝コースは、土曜日は「稍重」で進み、９Ｒからは「良」に回復した。今週は木、金曜に雨が降ったが、週末は２日続けての快晴。７時３０分に発表されたクッション値も、４月５日の大阪杯より０・４高い８・９で、さらなる馬場の回復が見込める。

土曜に同舞台で行われた阪神牝馬Ｓ・Ｇ２は２冠牝馬のエンブロイダリーが最内枠から逃げ切った。１０頭立てながら、Ｇ１馬３頭がそろう好メンバーで、スローペースだった点を加味しても、勝ち時計の１分３１秒６は過去１０年で最も速く、時計の出やすい馬場だと言える。

１２日の前半戦に組まれた芝のレースは、同じ１６００メートルの４Ｒのみ。４角３番手のララファキュルテが馬場の真ん中やや内めから、早めに仕掛けて首差で勝利した。４コーナーで前を射程圏に入れていることが、勝利への条件になりそうだ。

天候と馬場状態を考慮すれば、ドリームコアに展開が向きそうだ。前走のクイーンＣも２、３番手で運び、切れ味がありながら持続する末脚を繰り出しての快勝。今年もＧ１・３戦２勝の名手クリストフ・ルメール騎手に導かれ、外めの１４番枠からスムーズに先行できれば、桜の女王に輝く可能性は高い。